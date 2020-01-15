Ставку соцвзносов на медицину предлагают применять к работникам специального налогового режима

Как сообщила представитель Минздрава Анна Страпцане, министерство считает, что эти изменения позволят ввести единую систему оплачиваемых государством медицинских услуг для всех резидентов Латвии. Цель изменений - ввести солидарное участие в финансирование здравоохранения и предотвратить дискриминацию налогоплательщиков по статусу уплаты налогов.

Минздрав указывает, что ряд групп населения, например, детей, пенсионеров, репрессированных, безработных, лиц с инвалидностью и других, и в дальнейшем будет страховать государство. Параллельно этот список дополнен новыми группами, а именно, взносы не должны будут вносить люди, ухаживающие за инвалидами I и II групп.

В настоящее время 1% социальных взносов для финансирования здравоохранения взимается только с работников, которые платят налоги в соответствии с общим налоговым режимом. К некоторым группам работающих это не относится - это работники микропредприятий, получатели авторских гонораров, плательщики патентной платы, сезонные сельскохозяйственные работники, самозанятые.