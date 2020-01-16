Серена Уильямс поможет США в матчах против сборной Латвии

В последний раз Уильямс выступала за сборную США в феврале 2018-го. Всего на счету Уильямс 13 матчей (в одиночном разряде) за национальную команду, в которых она не потерпела ни одного поражения. В парном разряде Уильямс побеждала три раза в пяти матчах.

Стоит отметить, что на Кубке Федерации Серена Уильямс дебютировала больше 20 лет назад, а именно в 1999 году.

Окончательный состав сборная США объявит 28 января. Добавим, что американская сборная - самая титулованная за всю историю Кубка Федерации. В последний раз команда США побеждала на турнире в 2017-м году, а всего на счету американской сборной 18 трофеев.