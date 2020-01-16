Серена Уильямс поможет США в матчах против сборной Латвии

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс в феврале поможет своей сборной в матчах против Латвии на Кубке Федерации. Об этом в среду сообщила Ассоциация тенниса Соединённых Штатов (USTA).
В последний раз Уильямс выступала за сборную США в феврале 2018-го. Всего на счету Уильямс 13 матчей (в одиночном разряде) за национальную команду, в которых она не потерпела ни одного поражения. В парном разряде Уильямс побеждала три раза в пяти матчах.
Стоит отметить, что на Кубке Федерации Серена Уильямс дебютировала больше 20 лет назад, а именно в 1999 году.
Окончательный состав сборная США объявит 28 января. Добавим, что американская сборная - самая титулованная за всю историю Кубка Федерации. В последний раз команда США побеждала на турнире в 2017-м году, а всего на счету американской сборной 18 трофеев.
В квалификационном турнире 2020-го года будут сражаться 16 команд, которые проведут по 5 игр. Победители выйдут в финальную стадию, а проигравшие команды будут играть стыковые матчи за сохранение места в Мировой группе. Матчи пройдут 7 и 8 февраля в Венгрии.