Самые ядовитые любовные союзы по знаку Зодиака

Совместимость это прежде всего понимание и признание потребностей друг друга. Люди, находящиеся в отношениях, могут соглашаться или не соглашаться в самых разных вопросах, но при этом важно, несмотря ни на что, с уважением относиться к мнению партнера.

Астрологи отмечают, что отношения между представителями определенных знаков Зодиака могут быть довольно токсичными. Вот шесть таких комбинаций…

Лев и Рак

Встреча представителей этих знаков вряд ли может закончиться чем-то хорошим.

В то время как Раки ожидают, что их связь с партнером окажется глубокой и душевной, Львы пребывают во власти постоянной неуверенности, которая разрушает их любовный настрой.

Крайняя эмоциональная вариативность Льва - моментальный переход от заботы к излишней критичности - отпугивает партнера. Раки, будучи людьми мягкими, принимают все это близко к сердцу, а вспышки гнева, которые они используют как защиту, сводят отношения на нет.

Козерог и Водолей

Козерог и Водолей известны своей решительностью, и именно эта черта притягивает их друг к другу (а также разводит по разные стороны). В то время как Козерог готов вкладывать всего себя в любовный союз, Водолей управляет отношениями как практик.

Такая диспозиция превращает Водолея в доминирующую сторону отношений, а Козерога - в зависимую, которой приходится все время доказывать свою ценность.

В конце концов их решительное намерение исправить друг друга с помощью пинков становится причиной либо серьезной ссоры, либо ухода одного из партнеров, у которого просто не выдерживают нервы.

Дева и Близнецы

Они проживают жизнь либо в мечтах, либо занимаясь практическими делами. Именно поэтому долго сосуществовать рядом эти два кардинально отличных мировоззрения не смогут.

В то время как Близнецы являются натурой мечтательной, Девы - эмоционально отстраненные персоны, пытающиеся найти практические пути решения любых вопросов.

Их отношения не имеют шансов на успех, так как Девы в трудные времена могут просто уйти, оставив Близнецов с разбитым сердцем. Проще говоря, Девам надоедает, что Близнецы предпочитают прятаться от проблем в коконе своих фантазий, в то время как они работают над тем, чтобы действовать практически.

Весы и Телец

Они подобны зеркалам: представители этих знаков Зодиака очень похожи, они обладают даже какой-то телепатической связью. Оба не просто любят, а обожают друг друга, поэтому даже мысль о разлуке кажется им невыносимой. Поначалу они наслаждаются отношениями, но позже начинают просто задыхаться.

Упрямство Тельца и отчаянное желание Весов все время быть правыми заколачивают последний гвоздь в крышку гроба отношений между представителями данных знаков.

Они хорошо знают и понимают друг друга, но просто не в состоянии удовлетворять все требования, которые оба предъявляют в этом союзе.

Скорпион и Рыбы

Это смертельная комбинация, так как оба знака отличаются чрезвычайной эмоциональностью и подозрительностью.

Когда дело доходит до выражения любви, Скорпионы впадают в настоящее безрассудство. Огонь страсти со временем сжигает все, оставляя кучку пепла, которую можно только оплакивать.

Рыбы живут в своем космическом мире, а подозрительный Скорпион постоянно душит их, постепенно разрушая любовь и доверие.

Стрелец и Рак

Представители этих двух знаков Зодиака не то что вступать в отношения, даже близко не должны подходить друг к другу.

Пока Раки не могут дать однозначный ответ, Стрельцы, выступающие в качестве претендентов на руку и сердце, буквально взрываются изнутри от нетерпения.