Начат сбор подписей за референдум по приостановленным президентом поправкам

Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы. Авторы поправок мотивируют свои предложения более эффективным использованием финансовых средств, которые необходимы для проведения выборов.

Президент приостановил вступление поправок в силу по запросу парламентской оппозиции. В связи с задержкой их провозглашения правящая коалиция отложила также рассмотрение в Сейме законопроекта о роспуске Рижской думы.

Приостановленные подобным образом поправки будут переданы на референдум, если за это подпишется по крайней мере десятая часть избирателей.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, в Латвии открыто 358 пунктов сбора подписей, за рубежом - 41. Пункты сбора будут работать по четыре часа в день, в том числе в выходные, а конкретное время работы установят избирательные комиссии самоуправлений.

Информацию о местах сбора подписей можно получить на сайте ЦИК и по справочному телефону 67049999 (с 9.00 до 19.00) Также информация о пунктах сбора подписей доступна в самоуправлениях.