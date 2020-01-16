Начат сбор подписей за референдум по приостановленным президентом поправкам

С 16 января до 14 февраля по всей Латвии будет проходить сбор подписей за проведение референдума о приостановленных президентом Эгилом Левитсом поправках, позволяющих в случае роспуска Рижской думы и досрочных выборов избрать новую думу на срок более пяти лет.
Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы. Авторы поправок мотивируют свои предложения более эффективным использованием финансовых средств, которые необходимы для проведения выборов.
Президент приостановил вступление поправок в силу по запросу парламентской оппозиции. В связи с задержкой их провозглашения правящая коалиция отложила также рассмотрение в Сейме законопроекта о роспуске Рижской думы.
Приостановленные подобным образом поправки будут переданы на референдум, если за это подпишется по крайней мере десятая часть избирателей.
Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, в Латвии открыто 358 пунктов сбора подписей, за рубежом - 41. Пункты сбора будут работать по четыре часа в день, в том числе в выходные, а конкретное время работы установят избирательные комиссии самоуправлений.
Информацию о местах сбора подписей можно получить на сайте ЦИК и по справочному телефону 67049999 (с 9.00 до 19.00) Также информация о пунктах сбора подписей доступна в самоуправлениях.
Если за проведение референдума подпишется не менее одной десятой части избирателей (154 868 человек), ЦИК в течение трех дней должна будет объявить референдум, который должен состояться не ранее чем через месяц и не позднее двух месяцев после объявления. Если же будет собрано меньше подписей, приостановленные поправки будут провозглашены и вступят в силу.