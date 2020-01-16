"Простите за ложь". Иранские журналисты покидают государственные СМИ

"Простите, что 13 лет я рассказывала вам ложь", - в соцсети Instagram сообщила иранская журналистка Геларе Джабари.

Диктора Захра Хатами сообщила об уходе из IRIB со словами: "Спасибо, что приняли меня как диктора новостей. Я больше никогда не вернусь на телевидение. Простите меня".

Ее коллега в IRIB Саба Рад простилась со зрителями со словами: "Спасибо за поддержку во все годы моей карьеры. После 21 года работы на радио и телевидении я сообщаю, что больше не могу продолжать работу в СМИ. Я не могу".

Сообщения иранских журналистов рассматриваются как выражение недовольства после изначальных попыток иранских чиновников отрицать, что вооруженные силы Ирана сбили украинский самолет.

Как известно, Иран на этой неделе отрицал, что скрывал факты об атаке на украинский самолет у Тегерана.

Украинский самолет с 176 людьми на борту упал 8 января через несколько часов после удара Ирана по базам США в Ираке.

Иран в конце концов признал, что сбил украинский самолет по ошибке.

Реагируя на это сообщение, иранцы в Тегеране и других городах в ходе протестов осудили правительство за умалчивание информации и потребовали, чтобы чиновники, ответственные за трагедию, ушли с должностей.

Иранская ассоциация журналистов отметила, что дело о катастрофе украинского самолета "похоронило общественное доверие", что еще больше повредило репутации официальных СМИ Ирана.

Иранский журналист Ганбар Надери - политический комментатор из подконтрольного государством СМИ Press TV - выразил мнение, что общество Ирана больше не верит госучреждениям.

"Люди мало доверяют правительству и хотят больше свободы. Ложь о сбитом самолете подорвала общественное доверие. Революционная гвардия Ирана это очень хорошо осознает", - указал Надери.

"После убийства Касема Сулеймани миллионы иранцев вышли на улицы. Это был редкий момент единства, но Революционная гвардия это испортила. Журналисты должны мочь спать по ночам. Я никогда не смогу дистанцироваться от правды. Это прекрасная страна, однако она допустила несколько неприемлемых ошибок. Если Революционная гвардия сбила гражданский самолет, то у меня нет выбора, кроме как осудить это", - добавил журналист.

Ассоциация журналистов Ирана отмечает, что публикация ложной информации еще больше бросила тень на и так не особо яркую репутацию иранских СМИ.

"Громче всего мы лжем тогда, когда лжем себе. Журналисты гостелевидения Ирана признают, что их доверие потеряно [поэтому и сообщили об уходе с работы]", - сказано в сообщении ассоциации.

Отражение трагедии украинского самолета в очередной раз подтвердило, что жители Ирана не могут довериться государственным СМИ.

Многие газеты Ирана выразили обеспокоенность, что часть общества Ирана новейшую информацию о катастрофе самолета искала главным образом в зарубежных, а не в местных СМИ.

Международная организация "Репортеры без границ" в индексе свободы прессы поставила Иран лишь на 170-е место из 180 стран.