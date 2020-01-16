Средства ЕС для Латвии снизятся более чем на миллиард евро

Выплаты Евросоюза, необходимые, что реализовать зеленый курс, составляют примерно 250 миллиардов евро в год. Где взять эти деньги во время, когда по-прежнему не понятно, как заполнить созданную Brexit брешь в кошельке Европы в размере 10 миллиардов евро в год, не особо ясно, сообщает TV3 Ziņas.
В следующем периоде бюджет предусматривает снижение расходов на традиционную политику, к примеру, на сельское хозяйство.
Прогнозы на данный момент свидетельствуют, что столь важные для Латвии еврофонды могут снизиться на четверть, что в денежном исчислении составляет более миллиарда евро в год.
"Ситуация неприятная и довольно плохая. Уже сейчас ясно, что средства выравнивания и на сельское хозяйство более не будут доступны в прошлых объемах", - не скрывает депутат Европарламента Роберт Зиле.
Сейчас страны-участницы Евросоюза вносят в бюджет ЕС один процент от ВВП, но этот объем, главным образом в связи c Brexit, растет. Сейчас звучат несколько вариантов - Еврокомиссия предлагает увеличить размер взносов до 1,11, а Европарламент - до 1,3% от ВВП.
Наряду с дебатами по бюджету, Европейский союз будет обсуждать и свое будущее: одним из приоритетов является продвижение на однозначную политику, в частности, цель - снизить разрыв между богатыми и менее процветающими странами-участницами.