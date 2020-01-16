Глава Рижского порта: у самоуправлений должно быть в портах какое-то влияние

Три крупных порта Латвии тесно связаны с инфраструктурой соответствующих самоуправлений, поэтому самоуправления должны все же иметь какое-то влияние в управлении портами, заявил в интервью агентству LETA управляющий Рижским портом Ансис Зелтиньш.
Он рассказал, что введенные в прошлом году санкции США против Айвара Лембергса какое-то время влияли на работу Вентспилсского порта, но в повседневной работе Рижского порта ничего не изменилось, если не считать уменьшения количества членов правления порта с восьми до четырех.
"С моей точки зрения, работать с четырьмя членами правления проще. Однако то, что от руководства портами отстранены самоуправления, не совсем правильно", - сказал Зелтиньш.
Три крупных порта Латвии расположены в городах и занимают большие территории, они тесно связаны с муниципальной инфраструктурой, и, если абстрагироваться от политики, от того, нравится или не нравится кому-то нынешний состав Рижской думы, то какое-то влияние самоуправления в руководстве портами должны иметь, считает руководитель Рижского порта.
9 декабря 2019 года Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против Айвара Лембергса и четырех связанных с ним организаций. Правительству Латвии путем передачи контроля над портом государству удалось добиться отмены санкций в отношении управления Вентспилсского свободного порта. Для этого была учреждена новая компания - Ventas osta.