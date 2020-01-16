Грипп в этом сезоне унес 10 жизней

Умершие были в возрасте от 53 до 89 лет, и, помимо гриппа, у них были такие заболевания, как сахарный диабет, хронические болезни почек и печени, заболевания крови и дыхательных путей.

На прошлой неделе в больницах находились 84 пациента с гриппом. Больше всего людей с гриппом госпитализировано в Риге, Даугавпилсе и Резекне.

С начала сезона гриппа в больницы был помещен 731 пациент.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом немного выросла, составив 114,7 случая на 100 000 человек, тогда как в первую неделю года было зарегистрировано 107,4 случая на 100 000 населения. Больше всего гриппом болеют жители Валмиеры, Риги, Лиепаи, Елгавы, Екабпилса и Юрмалы, а в остальных регионах интенсивность гриппа не превышает эпидемической границы, то есть 100 случаев на 100 000 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напоминает: грипп является вирусной инфекцией, которая поражает в основном нос, горло, бронхи и, иногда, легкие.

Обычно болезнь длится около недели.

Ее характерными признаками являются резкое повышение температуры, мышечные и головные боли, сильное недомогание, непродуктивный кашель, боль в горле и ринит.

Вирус легко передается от человека человеку воздушно-капельным путем при выделении инфицированными людьми мельчайших частиц во время кашля или чихания. Грипп имеет тенденцию быстро распространяется, вызывая сезонные эпидемии.

Большинство инфицированных людей выздоравливает за одну-две недели без какого-либо лечения. Однако, для детей, пожилых людей и людей, страдающих серьезными заболеваниями грипп представляет опасность - он может привести к осложнениям основных заболеваний, развитию пневмонии и смерти.