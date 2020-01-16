Демограф: в Латвии рождаемость все ниже

В разговоре с TVNET демограф Илмар Межс пояснил, что окончательные данные о рождаемости Центральным статистическим данным еще не подготовлены - нет еще данных за декабрь. Известно, что за 11 месяцев 2019 года в Латвии родились 17 126 малышей, за такой же период 2018 года на 763 больше - 17 889.

По предварительным данным, сообщил Межс, в декабре 2019 года родилось полторы тысячи малышей. Следовательно, общегодовое число составит примерно 18 600 малышей. 2019 год может побить рекорд по самой низкой рождаемости - до сих пор самый низкий уровень зарегистрирован в 1998 и 2011 годах - 18 410 и 18 800 соответственно.Демограф прогнозирует, что итоговые данные за 2019 год покажут, что рождаемость сократилась на 5-6 процентов.

Он прогнозирует ухудшение показателей рождаемости и в последующие годы, если не будут устранены основные причины, которые в настоящее время препятствуют созданию новых семей.

Говоря о главных демографических проблемах, эксперт указал, что политикам в первую очередь следовало бы думать о налоговых льготах для молодых родителей, усовершенствовании системы пособий и повышении доступности детских садов, особенно в Риге.

Демограф, историк Илмар Межс ФОТО: LETA

Демограф считает, что Латвии следует брать пример с других стран Балтии, в частности, Эстонии, которая вкладывает в улучшение демографической ситуации почти в два раза больше средств, чем Латвия, в результате в Эстонии численность населения сокращается примерно на тысячу человек в год, тогда как в Латвии - на 10 тысяч.

В первую очередь, по мнению Межса, государство должно думать об уменьшении бедности населения, так как это является основным фактором, который удерживает потенциальных родителей от рождения детей.

Комментируя изменения в этом году, которые могут повлиять на демографическую ситуацию, эксперт критически высказался о повышении гарантированного минимального дохода, указав, что изменения практически не коснутся семей с детьми и даже будут удерживать население от рождения детей.

Говоря о мерах поддержки, которые будут способствовать улучшению демографической ситуации, эксперт отметил, что увеличение размера пособия опекунам детей, хотя и незначительное на общем фоне, является "шагом в правильном направлении". Также он положительно оценил планы выделить 3,6 млн евро на гранты многодетным семьям для приобретения и строительства жилья и усовершенствование системы детских пособий.