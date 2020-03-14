"Это счёт за квартиру или реклама? Просто так отдать $50 000 какому-то дяде?" Русская в Корее

Страна, в которой невозможно взять больничный и узнать пол будущего ребенка до его рождения. Зарплаты более 4000 долларов в месяц и депозит при аренде жилья в размере 50 тысяч долларов. Маша живет в Корее и рассказывает об этом в своем блоге.
Маша и ее муж шесть лет назад переехали из России в Корею - в Сеул. Изначально молодые люди не планировали перебираться насовсем - мужчине, который работал в сфере IT, предложили контракт на четыре месяца - он должен был наладить коммуникацию между российской и корейской стороной в одном из проектов.
На родине девушка работала врачом. После того, как супруг принял решение на время переехать в Корею, она взяла отпуск за свой счет и отправилась за мужем.
"Я не уволилась из клиники в Москве. Была уверена - вернёмся. Но как сказала моя первая знакомая в Сеуле - ага, мы тут уже так десять лет. Это оказалось пророчеством", - пишет Маша.
Ни Маша, ни её супруг до переезда не знали корейский язык. Первые недели в Сеуле девушка воспоминает с иронией:
"Вот вечером вдвоём с мужем сидишь и думаешь - это счёт за электричество или просто рекламный буклет?
На утро идёшь в аптеку и пытаешься объясниться жестами - нужны таблетки от боли в горле. И только дома google-переводчик выдаёт - вообще-то это от изжоги".
Маша пишет: "Что делают люди, когда переезжают жить заграницу? Правильно! Подписываются на местные группы в Facebook. Я сделала две подписки. Первая на английском - иностранцы в Корее. Вторая - русскоговорящие в Корее.
"Так я быстро узнаю жизнь изнутри", - подумала я и села читать. Но на удивление содержание проблем в этих двух группах резко отличались.
В англоговорящей: Хочу вернуться в Америку, как разорвать контракт?
В русскоговорящей: Держат в подвале аэропорта Инчхон, не пускают в страну, что делать?
В англоговорящей: Скажите, где найти сырные Чипсы "Читос"?
В русскоговорящей: Очень нужны соленые хрустящие зелёные помидорчики.
В англоговорящей: Сегодня утром в школьном автобусе не пристегнули детей, куда мне пожаловаться?
В русскоговорящей: Сколько алкоголя в крови у водителя допустимо в Корее?
В англоговорящей: На работе намекнули, что одежда ужасно пахнет.
В русскоговорящей: Скажите, каким ополаскивателем для белья пользуются кореянки, от них так вкусно пахнет!
В англоговорящей: Можно ли заранее продлить визу?
В русскоговорящей: Внимание! На фабрике в Ансане облава, забирают всех, у кого нет визы.
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Языковой вопрос - не единственные трудности, с которыми столкнулась молодая семья. Когда они приступили к поиску квартиры, оказалось, что рынок аренды недвижимости здесь устроен совсем не так, как к этому привыкли мы.
О том, как семья искала квартиру, Маша рассказывает следующее: "Сначала мы опробовали бестолковые сайты с неактуальными фотографиями, но потом оказалось, что гораздо эффективней определиться с районом, и там же заглянуть к риэлтору, офисы которых в Сеуле находятся на каждом углу.
Именно там нам и сообщили о том, что у нас есть два варианта снять жилье. Первый - внести "небольшой" депозит, который в среднем составляет около 5000 долларов, а также ежемесячно оплачивать аренду и газ, воду, электричество и обслуживание дома.
Второй вариант - внести 70% от стоимости самой квартиры, и при этом не оплачивать ежемесячно аренду жилья. В обоих случаях депозиты по окончанию контракта возвращаются.
В нашем районе депозиты начинаются от 20 000 долларов.
А теперь представьте русского человека, которому говорят: "Теперь вам нужно незнакомому дяде перевести на счет 50 тысяч долларов". Был и еще один сюрприз - все квартиры сдавались абсолютно пустыми".
Мужчине предлагали контракт за контрактом, и возвращение в Россию все время откладывалось. Была и еще одна причина - безуспешные попытки Маши забеременеть. Однако корейская медицина поспособствовала тому, что у пары появился ребенок.
Маша в Корее не может работать по специальности - там врачами могут быть только граждане этой страны. Девушка решила зарабатывать "халтурками" - тем более, что в прошлом она имела модельный опыт. Корейцы любят снимать европейских девушек для фото и видео рекламы. Находят их через группы иностранцев на Facebook, хотя у многих есть уже и своя база.
"Пока муж пропадал в корейском офисе, я стала штурмовать модельный бизнес и умудрилась отсняться для реклам Samsung, LG, Hyundai, Kia и т.д.", - рассказывает она.
Благодаря модельной деятельности Маша, забеременев, узнала пол своего будущего ребенка в стране, где это не законно.
Да, в Корее запрещено сообщать родителям пол ребенка, когда он уже виден на ультразвуке - многие женщины, узнав, что у них будет девочка, делают аборты.
"Когда я наконец-то забеременела, то продолжала работать моделью в Сеуле как ни в чем не бывало - решила не говорить агентству до тех пор, пока не появится живот. Но мой секрет вскрылся неожиданным образом.
На пятом месяце беременности меня утвердили на съемку видео ролика для одной из сеульских клиник. Я и мой партнер по съемке играли роль пары, которая не может забеременеть, обращается в клинику, где случается долгожданное чудо. Все шло гладко, пока мы не дошли до эпизода с УЗИ, на котором нашу "семью" радуют о случившейся беременности. "УЗИ будет по-настоящему?" - с напряжением спросила я. "Конечно, и делать тебе его будет настоящий доктор", - ответил директор съемки.
Выхода у меня не было, и я решила молчать до победного. Можете представить глаза врача, который на мониторе увидел настоящего малыша с ручками и ножками? Вся съемочная группа замерла минут на пять. Отойдя от шока, на радостях они попросили моего разрешения заснять ребенка на экране аппарата УЗИ. Я согласилась при одном условии - доктор скажет мне пол малыша, потому что мой врач отказывается это делать. Нарушать этот старый закон ему тоже не хотелось, поэтому сошлись на том, что он наводит датчик на нужное место, а я определяю сама. "It’s a boy!" - мое медицинское образование не подвело меня. Доктор одобрительно кивнул", - рассказывает Маша.
В Корее высокие зарплаты - средний заработок составляет примерно 4000 долларов в месяц или 40 000 долларов в год.
Однако и расходы в этой стране высоки. В своём блоге Маша также касается стоимости продуктов, необходимых товаров и услуг.
Для тех, у кого оформлена корейская страховка, услуги медицинских работников обойдутся сравнительно недорого. Однако в целом стоимость медицинских манипуляций очень высока.
"Мое знакомство с местной больницей началось с посещения отделения неотложной помощи при крупном госпитале, когда страховки ещё не было (после переезда ее оформляют только через три месяца). Туда, куда обычно у нас доставляют на машине скорой помощи бесплатно, тут добираются самостоятельно. Потому что, если ты хочешь проехать на специальном транспорте в сопровождении медицинского персонала, тебе за это придется заплатить 300 долларов, вместо трёх долларов за такси. За осмотр и один единственный анализ мочи в тот день я отдала 150 долларов и ещё дополнительно 20 долларов за лекарства", - вспоминает она.
Маша рассказывает о своей подруге, которая в Корее лежала в больнице с вирусным менингитом - за свое лечение она платила 600 евро в сутки на протяжение недели.
По словам Маши, пациенты, которые попадут в больницу с аппендицитом, должны быть готовы заплатить 3000 долларов, с пульпитом - 500 долларов. Удаление одного зуба в этой стране стоит примерно 200 евро, кесарево сечение с учётом палаты - примерно три-пять тысяч евро и выше.
Русскоязычных, перебравшихся в Корею, удивляет также культура труда в этой стране.
Об опыте своей семьи Маша рассказывает следующее: "Мужу удалось наладить коммуникацию между двумя культурами в русско-корейской компании, и ему предложили остаться. Так мы перешли к проблеме, с который вы обязательно столкнётесь - вам будут говорить как "надо" сделать, но не объяснят "зачем".
Даже если вы узнаете цель и найдёте решение лучше, чем предложил ваш босс, как сказать ему об этом?
В Корее конфуцианство - старший всегда прав. Поэтому корейцы молчат и следуют авторитету начальника.
Не делайте работу быстро. Никто не оценит и вас загрузят ещё больше. Корейцы придерживаются принципа - обозначить срок исполнения в две недели, сделать все за три дня и ждать. В первые дни работы, когда муж оказался во главе корейского офиса, он приходил домой поздно. "Маш, я не знаю, они все сидят, и я сижу".
Оказалось, что первым должен встать со своего места начальник. Но проблема была в том, что мой муж и был начальником. Пока он ждал их, они ждали его. Раз в месяц нужно пить - тимбилдинг, на который ежемесячно компания выделяет 40 долларов на человека. Отказываться нельзя, как и уходить с него рано.⠀⠀⠀⠀⠀
Отпуск составляет 10-15 дней в году. Больничных нет. Если вы с воспалённой почкой не можете прийти на работу, берите отпускные дни. Из бонусов - команду, которая не справилась никогда не будут ругать, - вы же старались! Поэтому у Samsung, к примеру, таких команд, идущих к одной цели, несколько - какая-нибудь да дойдёт".
В Россию Маша с семьей приезжает один или несколько раз в год - ее родственники живут в сибирском городке.