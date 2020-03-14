"Это счёт за квартиру или реклама? Просто так отдать $50 000 какому-то дяде?" Русская в Корее

Маша и ее муж шесть лет назад переехали из России в Корею - в Сеул. Изначально молодые люди не планировали перебираться насовсем - мужчине, который работал в сфере IT, предложили контракт на четыре месяца - он должен был наладить коммуникацию между российской и корейской стороной в одном из проектов.

A post shared by О жизни в Корее🖤Seoul (@nikitina_mg) on Nov 28, 2019 at 8:55pm PST

На родине девушка работала врачом. После того, как супруг принял решение на время переехать в Корею, она взяла отпуск за свой счет и отправилась за мужем.

"Я не уволилась из клиники в Москве. Была уверена - вернёмся. Но как сказала моя первая знакомая в Сеуле - ага, мы тут уже так десять лет. Это оказалось пророчеством", - пишет Маша.

Ни Маша, ни её супруг до переезда не знали корейский язык. Первые недели в Сеуле девушка воспоминает с иронией:

"Вот вечером вдвоём с мужем сидишь и думаешь - это счёт за электричество или просто рекламный буклет?

На утро идёшь в аптеку и пытаешься объясниться жестами - нужны таблетки от боли в горле. И только дома google-переводчик выдаёт - вообще-то это от изжоги".

Маша пишет: "Что делают люди, когда переезжают жить заграницу? Правильно! Подписываются на местные группы в Facebook. Я сделала две подписки. Первая на английском - иностранцы в Корее. Вторая - русскоговорящие в Корее.

"Так я быстро узнаю жизнь изнутри", - подумала я и села читать. Но на удивление содержание проблем в этих двух группах резко отличались.

В англоговорящей: Хочу вернуться в Америку, как разорвать контракт?

В русскоговорящей: Держат в подвале аэропорта Инчхон, не пускают в страну, что делать?

В англоговорящей: Скажите, где найти сырные Чипсы "Читос"?

В русскоговорящей: Очень нужны соленые хрустящие зелёные помидорчики.

В англоговорящей: Сегодня утром в школьном автобусе не пристегнули детей, куда мне пожаловаться?

В русскоговорящей: Сколько алкоголя в крови у водителя допустимо в Корее?

В англоговорящей: На работе намекнули, что одежда ужасно пахнет.

В русскоговорящей: Скажите, каким ополаскивателем для белья пользуются кореянки, от них так вкусно пахнет!

В англоговорящей: Можно ли заранее продлить визу?

В русскоговорящей: Внимание! На фабрике в Ансане облава, забирают всех, у кого нет визы.

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