"Путин начал решать свою проблему-2024". Что в мире говорят о переменах в российской власти

Нынешние события в российской политической жизни - результат не просто продуманной, но даже ожидаемой стратегии, считает доктор Сэм Грин, директор Института России при лондонском Кингз-Колледже.

"Все-таки мы предполагали, что будут искать новую формацию власти, которая позволит и овцам остаться целыми, и волкам быть сытыми. Наверно, у власти есть потребность сохранить роль нынешнего президента при конституционной невозможности это сделать. А это значит - хоть какие-то изменения", - отмечает Грин.

При этом никто действительно не может предположить, к чему это приведет, говорит профессор. Задано очень много вопросов, а ответов на них не получено: как на практике будут назначаться премьеры, каковы будут отношения между президентом и Советом Федерации, губернаторами, какой будет роль Госсовета и его состав.

"В каком-то смысле это может быть попытка отвлечь внимание от персоны самого Путина и сконцентрировать всех на решении более насущных властных вопросов. Но я не уверен, что это удастся, потому что когда будут смотреть на роль Думы и Госсовета, все равно будут примерять роль этой конкретной властной рубашки на Владимира Путина", - говорит Грин.

Путин пытается защитить себя

Тони Брентон, с 2004 по 2008 год бывший послом Британии в России, сам сейчас находится в Москве. Когда ему дозвонились журналисты Би-би-си, он не мог оторваться от новостей по телевизору.

"Конечно, у Путина есть проблемы. Экономические меры очень сильно подорвали популярность его правительства. Есть у него и личная проблема, связанная с тем, что будет после 2024 года, когда закончится его президентский срок. И то, что мы сейчас наблюдаем, по моему мнению, является показателем того, что Путин начал решать эти проблемы. Те заявления, которые он делает, свидетельствуют, что он отдает часть полномочий парламенту и Госсовету. При этом я уверен, что Путин хочет себе роль, которая дает ему контроль над своей собственной политической судьбой. Ведь одна из его попыток - создать союзное государство с Беларусью - кажется, за последние несколько недель начала разваливаться", - сказал Брентон.

Брентон уверен, что все эти действия, среди прочего, направлены на попытки Путина защитить самого себя после 2024 года.

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По поводу роли Медведева экс-посол говорит, что действующий премьер-министр всегда демонстрировал лояльность Путину. И тот факт, что они сработали в связке - заявление Медведева было сделано сразу после послания Путина - говорит о том, что эта связка сохраняется. Возможно, считает Брентон, новая роль, предложенная Медведеву, и не окажется понижением.