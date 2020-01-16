Кариньш в Белоруси: Латвия в апреле ждет в гости Лукашенко

"Ведется много подготовительной работы по организации вашего визита в Латвию. С нашей стороны может быть дата 3 апреля. Если, конечно, это удобно также и вашей стороне, то мы будем очень рады видеть вас", - сказал Кариньш.

Он рассчитывает, что в белорусскую делегацию также войдут представители бизнес-сообщества, чтобы стороны смогли обсудить не только политическое, но и экономическое сотрудничество.

Товарооборот между Беларусью и Латвией в 2018 году составил 523 млн евро, что почти на 33% больше по сравнению с уровнем 2017 года. Экспорт - 435,8 млн евро, импорт - 87,14 млн евро. В январе-ноябре 2019 года товарооборот составил более 412,8 млн при экспорте в 338,8 млн евро.

Экспорт услуг в 2018 году составил 168, 9 млн евро, а по итогам января-октября прошлого года - 122, 6 млн евро.

За 2018 год в экономику Беларуси привлечено инвестиций из Латвии в объеме 96,5 млн евро, в том числе прямых - 73,7 млн. В январе-сентябре 2019 года - 61 млн евро, включая 48,1 млн евро прямых.

На территории Беларуси работают 585 предприятий с участием латвийского капитала - в сферах торговли, услуг, деревообработки, фармацевтики. Действует двусторонняя межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, совет делового сотрудничества, смешанная комиссия по международному автомобильному сообщению, рабочая группа по транспорту.

Что обсуждалось на встрече?

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь через латвийские порты. Об этом он заявил сегодня журналистам после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Говоря об экономических отношениях, транспорт, логистика - самый логичный путь (для их развития - прим. БЕЛТА), где у нас уже присутствуют отношения", - подчеркнул глава правительства Латвии.

По его словам, латвийская сторона видит большое пространство для развития сотрудничества. "С одной стороны, можно экспортировать из Беларуси через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность - импорт нефти со всего мира через Латвию в Беларусь. Мы обсуждаем уже такие возможности. Конечно, компаниям нужно исследовать этот вопрос, потому что бизнес должен быть взаимовыгодным. Здесь мы видим большие возможности для Латвии и Беларуси", - заявил Кариньш.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда возможно достижение подобных договоренностей, премьер-министр сказал: "Этот вопрос следует задавать компаниям. Что касается правительства, оно в высшей степени заинтересовано в развитии бизнес-возможностей. Здесь вопрос практический. Нужно общаться с терминалами, железнодорожными компаниями, которые будут обеспечивать эти поставки".

"Что касается позиции Латвии, мы заинтересованы в более долгосрочных отношениях. В таком случае возможно планировать бизнес, и это позволяет понижать цены, а это хорошо для всех вовлеченных сторон", - добавил Кариньш.