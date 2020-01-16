Цифровой налог в Латвии - лишь вопрос времени

Что такое цифровой налог и зачем он нужен?

Цифровой налог - это налог с оборота, который за цифровые услуги платят предприятия, а не частные лица.

Со стремительным развитием технологий в последние двадцать лет изменились и привычки пользователей СМИ. Все больше людей использует мобильные устройства. Это оказывает большое влияние и на рекламный рынок. Именно реклама является главным источником доходов средств массовой информации. Кроме того, мы живем во время победного шествия "цифровых гигантов" или Google, Facebook и т.д. Эти предприятия привлекают большие суммы рекламных денег из стран, в которых они платят несоразмерно малые налоги или не платят их вообще.

Например, в 2018 году объем всего рекламного рынка Латвии составлял 85 миллионов евро. В то же самое время четыре крупнейшие иностранные медийные платформы - Google, Facebook, Spotify, Netflix - привлекли почти 82 миллиона евро.

Но, согласно подсчетом Латвийской ассоциации рекламы за 2019 год, технологические гиганты на латвийском рынке привлекли уже примерно 125 миллионов евро.

Это означает, что мировые медийные гиганты конкурируют с местными СМИ в Латвии. Последние в результате этой конкуренции терпят значительные убытки.

Чтобы в дальнейшем обеспечивать качественное содержание СМИ, необходимы новые источники финансирования, и именно цифровой налог - один из потенциальных.

В чем сложности?

Адвокатское бюро Primus Derling по заказу Министерства культуры провело исследование о возможностях введения цифрового налога и его вариантах в Латвии. Легко не будет - во время дискуссии признала руководитель налоговой практики бюро Ингуна Абеле. Это связано с различными налоговыми конвенциями, запрещающими двойной сбор налогов.

"В налоговой теории есть такой принцип как постоянное представительство. По сути, у государства нет прав собирать налоги с деятельности предприятия из другого государства в этой стране, пока у предприятия в Латвии не появится постоянное представительство", - отметила Абеле.

В своей презентации Абеле уточнила, что сейчас ведется работа над глобальным решением на уровне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В то же время юрист отметила, что это потребует большего времени. В свою очередь на уровне Евросоюза разработаны два решения. Постоянное решение предусматривает облагать подоходным налогом с предприятия цифровые услуги, но только в рамках ЕС. В свою очередь временное решение можно применять для установленного оборота цифровых услуг больших цифровых предприятий.

Но, чтобы ввести любое из этих решений, необходима поддержка всех стран ЕС. Однако некоторые страны выступают против обоих решений.

Политическая воля

В ходе дискуссии выяснилось, что политики настроены больше за введение цифрового налога. Например, советник министра финансов Яниса Рейрса Интс Далдерис считает, что с цифровых гигантов нужно собирать налоги.