Праздник песни и танца латвийской школьной молодежи обойдется в 6 миллионов

Планируется, что в празднике примут участие 35 000 участников. На мероприятие потратят 6 354 235 евро. Более трети средств - 33%, будут потрачены на еду для участников праздника, 14% - жилье, 12% - гонорары для персонала, 9% - звуковое и световое сопровождение, 8% - обеспечение безопасности, 4% - на аренду помещений, 3% - ID карты и атрибутику для участников, 1% - на аренду автобусов, сообщают TV3 Ziņas.

В рамках праздника пройдут 60 мероприятий, 40 будут бесплатными для посетителей, 20 из них - по входным билетам, продажа которых начнется в мае. Вероятные цены - от 5 до 30 евро, детям до 5 лет вход бесплатный, для школьников и многодетных семей - скидка 20%. Также билеты по пониженной цене смогут приобрести люди с проблемами передвижения и их спутники.