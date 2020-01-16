Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа от королевских полномочий

Герцогиня Сассекская неожиданно нанесла визит в одну из канадских благотворительных организаций - кризисный центр для женщин в Ванкувере. Судя по фото,

она пребывала в прекрасном настроении и была одета довольно просто для члена королевской семьи - в узкие брюки и свитер, которые дополнила большой сумкой-шопером.

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AP/Scanpix

Как известно, королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и начать жить частной жизнью.

После долгих переговоров со своим внуком принцем Гарри Ее Величество объявила о примирении с этим неожиданным поворотом.

Елизавета II не отрицает, что решение Гарри и Меган разбивает ей сердце, но она останется беспристрастной в своем статусе и намерена уважать желание герцогов Сассексских.

"Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодой семьи.

Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимо",

- говорится в заявлении Елизаветы II.