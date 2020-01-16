Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа от королевских полномочий
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после того, как пара официально заявила о своем отказе от королевских привилегий. Пока Гарри в Великобритании договаривается с семьей, Меган с восьмимесячным сыном Арчи находится в Канаде.
Герцогиня Сассекская неожиданно нанесла визит в одну из канадских благотворительных организаций - кризисный центр для женщин в Ванкувере. Судя по фото,
она пребывала в прекрасном настроении и была одета довольно просто для члена королевской семьи - в узкие брюки и свитер, которые дополнила большой сумкой-шопером.
Как известно, королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и начать жить частной жизнью.
После долгих переговоров со своим внуком принцем Гарри Ее Величество объявила о примирении с этим неожиданным поворотом.
Елизавета II не отрицает, что решение Гарри и Меган разбивает ей сердце, но она останется беспристрастной в своем статусе и намерена уважать желание герцогов Сассексских.
"Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодой семьи.
Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимо",
- говорится в заявлении Елизаветы II.
Королева также сообщила о "переходном периоде" для Гарри и Меган, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить часть времени в Канаде, а часть - в Британии.