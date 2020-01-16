Риску бедности в Латвии подвержен каждый пятый

Как отмечает ЦСУ, снижению риска бедности населения способствовало повышение минимальной заработной платы с 380 евро в 2017 году до 430 евро в 2018 году, изменения в системе социальных пособий (перерасчет отдельных пенсий, увеличение поддержки семей, воспитывающих приемных детей, а также с двумя детьми или больше) и изменения в применении подоходного налога.

В 2018 году с увеличением доходов вырос и порог риска бедности - с 367 евро в месяц для состоящего из одного человека домохозяйства в 2017 году до 409 евро в 2018 году.

В то же время для домохозяйств, состоящих из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет, порог риска бедности в 2018 достиг 860 евро в месяц, в то время как в 2017 году он составлял 770 евро в месяц.

Наибольший удельный вес людей, подверженных риску бедности, был зарегистрирован в Латгале (40,4%), а наименьший - в окрестностях Риги (14,4%) и столице (16,1%). В Видземе риску бедности подвержены 34,6% жителей, в Курземе - 27%, в Земгале - 21,7%.

Согласно данным ЦСУ, в 2018 году риск бедности для неполных и многодетных семей значительно снизился по сравнению с предыдущим годом. В 2018 году риску бедности были подвержены 26,2% семей с одним взрослым и детьми (32,6% в 2017 году) и 16,7% многодетных семей с двумя взрослыми и тремя и более детьми (20,7% в 2017 году). Пятый год подряд снижается риск бедности для детей в возрасте до 17 лет - в 2018 году он составил 14,5% (в 2017 году - 17,5%).

Риску бедности по-прежнему наиболее подвержены одинокие пожилые люди старше 65 лет - 74,9% в 2018 году и 74% в 2017 году.