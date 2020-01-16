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Латвийский футболист Андрей Цыганик перешёл в третью команду Украины

Андрей Цыганик

ФОТО: fkrfs.lv

Латвийский полузащитник Андрей Цыганик продолжит карьеру в украинском футбольном клубе "Заря". Об этом сообщает официальный сайт команды из Луганска.

Контракт на 2,5 года был подписан в четверг, 16 января. В новой команде игрок будет выступать в под 97-м номером.

Напомним, что 22-летний футболист предыдущий сезон провёл в латвийском клубе РФШ, с которым занял второе место в чемпионате и завоевал Кубок Латвии. С 2013 по 2018 год Цыганик выступал в системе леверкузенского "Байера" и "Шальке" из Гельзенкирхена. Кроме того, футболист успел поиграть в команде "Камбуур" из Первой Лиги Нидерландов.

Цыганик выступал за сборную Латвии различных возрастов, начиная с U-16 и заканчивая национальной сборной, за которую он провёл 8 матчей.

Что касается "Зари", то в данный момент команда занимает третье место в чемпионате Украины (34 очка), уступая лишь киевскому "Динамо" (36) и донецкому "Шахтёру" (50).

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