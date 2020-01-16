Латвийский футболист Андрей Цыганик перешёл в третью команду Украины

Латвийский полузащитник Андрей Цыганик продолжит карьеру в украинском футбольном клубе "Заря". Об этом сообщает официальный сайт команды из Луганска.
Контракт на 2,5 года был подписан в четверг, 16 января. В новой команде игрок будет выступать в под 97-м номером.
Напомним, что 22-летний футболист предыдущий сезон провёл в латвийском клубе РФШ, с которым занял второе место в чемпионате и завоевал Кубок Латвии. С 2013 по 2018 год Цыганик выступал в системе леверкузенского "Байера" и "Шальке" из Гельзенкирхена. Кроме того, футболист успел поиграть в команде "Камбуур" из Первой Лиги Нидерландов.
Цыганик выступал за сборную Латвии различных возрастов, начиная с U-16 и заканчивая национальной сборной, за которую он провёл 8 матчей.
Что касается "Зари", то в данный момент команда занимает третье место в чемпионате Украины (34 очка), уступая лишь киевскому "Динамо" (36) и донецкому "Шахтёру" (50).