Елена Малышева назвала "самый хороший" рак

В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале ее руководитель и ведущая вместе со своими коллегами-медиками отметила, что, согласно исследованиям, носители разных групп крови подвержены риску развития разных типов рака.

Людям с первой группой крови стоит опасаться рака толстой кишки. Им посоветовали сделать колоноскопию в 40 лет, если у кого-то из родственников было диагностировано подобное заболевание.

стоит опасаться рака толстой кишки. Им посоветовали сделать колоноскопию в 40 лет, если у кого-то из родственников было диагностировано подобное заболевание. У обладателей второй группы крови, по словам специалистов, имеется повышенный риск развития рака желудка. Елена Малышева призвала их провести гастроскопию в 45 лет и повторять процедуру каждые 2-3 года.

У носителей третьей группы крови существует высокая вероятность заболеть раком поджелудочной железы. Риски повышаются при лишнем весе, отметили в передаче. В качестве профилактики медики порекомендовали пройти ультразвуковое исследование брюшной полости и сдать биохимический анализ крови.

существует высокая вероятность заболеть раком поджелудочной железы. Риски повышаются при лишнем весе, отметили в передаче. В качестве профилактики медики порекомендовали пройти ультразвуковое исследование брюшной полости и сдать биохимический анализ крови. Людям с четвертой группой крови чаще всего угрожает рак почек. Их призвали регулярно записываться на УЗИ этого органа.

Елена Малышева заключила, что рак почек - "самый хороший", так как чаще всего локализован, "отлично выявляется и лечится прекрасно".

Напомним, ранее телеведущая рассказала, как смогла предотвратить развитие рака толстого кишечника у себя самой. Она прошла через операцию и теперь регулярно обследуется.