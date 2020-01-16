В Иманте за две недели - два нападения на женщин

С разницей всего лишь в час в районе велодорожки между станциями Золитуде и Иманта напали на двух женщин. Произошло это накануне рано утром.

В первом случае мужчина схватил девушку сзади и начал душить. Ей удалось вырваться и убежать. Во втором случае пострадала уже другая женщина. В интервью журналистам она рассказала, что отвела ребёнка в школу, а когда возвращалась, её стал преследовать неизвестный человек.

"Он стоял, смотрел в небо, руки были в карманах. Сначала он шёл мне навстречу, потом резко затормозил, развернулся и пошёл за мной. Я ускорила шаг — и он тоже. Мимо пробегал бегун и шёл мужчина с ребёнком, и тогда он остановился. Как будто бы завязывал шнурки и свернул в сторону", — поделилась она.

Обе девушки захотели остаться анонимными.

Они рассказывают, что мужчина, напавший на них, был одет в оранжевую куртку. По этой примете, скорее всего, можно сказать, что это один и тот же преступник.

"Госполиция может подтвердить, что получена информация о том, что вчера, 15 января, в Риге, на улице Юрмалас гатве, женщину напугал и ей угрожал некий мужчина, чья личность пока не установлена. В распоряжении полиции есть информация о том, что женщина не пострадала. Полиция сейчас расследует причины произошедшего. Необходимо отметить, что пострадавшая не захотела возбуждать уголовное дело".

Похожий инцидент с нападением на женщин произошел тут же в микрорайоне Иманта две недели назад. И, кстати, неподалеку от той самой велодорожки.

В парке Анниньмуйжас 31 декабря с утра была ограблена женщина. Нападавший мужчина, с виду 50 лет, сначала несколько раз ударил девушку резиновым молотком по затылку, а потом забрал все ценные вещи.

Брат пострадавшей в социальной сети Facebook рассказал, что у девушки из-за нападения констатировано сотрясение мозга.

Связаны ли эти случаи между собой, в полиции сказать затрудняются, но там отметили: характер преступления — иной.

Всех, кому что-либо известно об этих случаях, полиция призывает звонить по телефонам 67070800 или 110.