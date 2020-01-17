Конец фетишу уродливой обуви, или 5 модных тенденций, о которых стоит забыть в 2020-м
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В наступившем году, как уверяют стилисты VAN GRAAF, красивые платья, костюмы и другие наряды больше не будет уродовать некрасивая спортивная обувь, ведь массивными ботами в стиле 90-х годов больше никого не удивишь. Фетиш уродливой обуви в Instagram закончился.
Долгое время спортивная обувь доминировала как на улицах, так и на мероприятиях, но вот она начала надоедать даже самым рьяным поклонникам.
Стилисты рекомендуют в новом году попрощаться с тенденциях, срок годности которых уже истек. Предлагаем ознакомиться с модными трендами, о которых следует забыть в 2020 году.