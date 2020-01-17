Пт, 17.01.2020
Городом, особенно в кризис, не может управлять человек, который стал мэром только потому, что он предыдущие 10 лет удачно носил чемоданы за нужными людьми. Нил Ушаков, депутат Европарламента и бывший мэр Риги
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Конец фетишу уродливой обуви, или 5 модных тенденций, о которых стоит забыть в 2020-м

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Уродливая спортивная обувь

ФОТО: AFP/SIPA/Scanpix

В наступившем году, как уверяют стилисты VAN GRAAF, красивые платья, костюмы и другие наряды больше не будет уродовать некрасивая спортивная обувь, ведь массивными ботами в стиле 90-х годов больше никого не удивишь. Фетиш уродливой обуви в Instagram закончился.

Долгое время спортивная обувь доминировала как на улицах, так и на мероприятиях, но вот она начала надоедать даже самым рьяным поклонникам.

Стилисты рекомендуют в новом году попрощаться с тенденциях, срок годности которых уже истек. Предлагаем ознакомиться с модными трендами, о которых следует забыть в 2020 году.

Уродливая спортивная обувь

Объемные ободки для волос

Крохотные солнечные очки

Батик - рубашки с росписью

Прозрачные сумки

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Уродливая спортивная обувь

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