Конец фетишу уродливой обуви, или 5 модных тенденций, о которых стоит забыть в 2020-м

В наступившем году, как уверяют стилисты VAN GRAAF, красивые платья, костюмы и другие наряды больше не будет уродовать некрасивая спортивная обувь, ведь массивными ботами в стиле 90-х годов больше никого не удивишь. Фетиш уродливой обуви в Instagram закончился.