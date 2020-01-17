Пт, 17.01.2020
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Копия, только свежее: в Сети восхищаются "осетинской Джоли"
Поразительное сходство!

ФОТО: instagram.com/ts8ali/EMMANUEL DUNAND/AFP/Scanpix/коллаж Русского TVNET

Осетинка Алина Царахова завела свой аккаунт в Instagram всего пару месяцев назад и моментально прославилась. Сейчас у нее уже более 16 тысяч подписчиков и их число постоянно растет.

Пользователи соцсетей обратили внимание на удивительное сходство красавицы из Владикавказа со звездой Голливуда Анджелиной Джоли. Конечно,

29-летняя Алина выглядит куда моложе и свежее 44-летней Энджи и напоминает актрису на пике ее славы - во времена культовой ленты "Мистер и Мисс Смит".

Выразительные глаза, высокий лоб, подчеркнутые скулы, чувственные губы и идеальный носик - лицо знаменитой американки не раз называли идеальным. Миллионы женщин мечтают быть похожими на актрису. Но Алина Царахова не из их числа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Свое сходство со звездой она старается не замечать, предпочитая сохранять самобытность,

а на восторженные комментарии насмешливо отвечает: "Я на папу похожа, а у вас с чувством юмора проблемы".

У красавицы из Северной Осетии  исключительно модельная внешность, но она предпочла домашний уют славе в фэшн-индустрии и полностью отдалась работе и воспитанию сына Давида, пишет "Комсомольская правда".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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О семейном положении Алины известно мало. Раньше в ее Instagram было немало фотографий с любимым мужем, однако сейчас эти снимки пропали. Своим подписчикам она показывает лишь своего сынишку.

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