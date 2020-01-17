Копия, только свежее: в Сети восхищаются "осетинской Джоли"

Пользователи соцсетей обратили внимание на удивительное сходство красавицы из Владикавказа со звездой Голливуда Анджелиной Джоли. Конечно,

29-летняя Алина выглядит куда моложе и свежее 44-летней Энджи и напоминает актрису на пике ее славы - во времена культовой ленты "Мистер и Мисс Смит".

Выразительные глаза, высокий лоб, подчеркнутые скулы, чувственные губы и идеальный носик - лицо знаменитой американки не раз называли идеальным. Миллионы женщин мечтают быть похожими на актрису. Но Алина Царахова не из их числа.

Свое сходство со звездой она старается не замечать, предпочитая сохранять самобытность,

а на восторженные комментарии насмешливо отвечает: "Я на папу похожа, а у вас с чувством юмора проблемы".

У красавицы из Северной Осетии исключительно модельная внешность, но она предпочла домашний уют славе в фэшн-индустрии и полностью отдалась работе и воспитанию сына Давида, пишет "Комсомольская правда".