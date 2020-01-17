В столкновении трех автомобилей погиб водитель грузовика

В четверг, 16 января, в Стопиньском крае в результате столкновения трех автомобилей перевернулся грузовик, его водитель погиб, сообщили в Государственной полиции.
Авария произошла на дороге Рига-Эргли, на перекрестке с Рижской объездной дорогой. Здесь столкнулись две легковые автомашины Honda и грузовик Scania.
Грузовик в результате столкновения перевернулся, управлявший им водитель погиб.
За минувшие сутки в целом зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 11 человек.