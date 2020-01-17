Видео: Овечкину разбили лицо - он ответил хет-триком

Матч начался с того, что во время первого периода форвард "Нью-Джерси" Майлз Вуд, проезжая мимо Овечкина, попал ему в лицу высоко поднятой клюшкой и до крови разбил губу российскому хоккеисту. Правда, Овечкин нашёл, что ответить.

Во-первых, благодаря хет-трику в этом матче российский хоккеист добрался до отметки в 31 гол за сезон и стал третьим снайпером НХЛ. Овечкина опережают лишь форвард "Бостона" Давид Пастрняк (36 голов) и нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс (34).

Кроме того, Овечкин стал вторым в истории НХЛ хоккеистом, который забросил 30 шайб в своих первых 15 сезонах в лиге. Для российского хоккеиста хет-трик в этом матче стал 25-м в НХЛ. Всего на счету Овечкина 689 голов в НХЛ и от топ-10 лучших бомбардиров всех времён его отделяет всего одна шайба.