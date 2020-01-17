Президент UFC пообещал Макгрегору реванш с Хабибом

Уайт заявил, что Макгрегор получит шанс на реванш с Нурмагомедовым в случае победы над американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. По словам главы UFC, для ирландца бой с Нурмагомедовым является главной целью в карьере на данный, поэтому Макгрегор должен получить тот бой, которого хочет.

"Он в нетерпении от возможного реванша с Хабибом. Я думаю, в этом нет большого секрета. Если он выиграет в эти выходные, то получит бой за титул, и это будет крупнейший pay-per-view-ивент в истории UFC", - приводит слова Уайта MMA Fighting.

Бой Макгрегора и Серроне состоится 19 января примерно в 6 утра по латвийскому времени. Ирландец выйдет в октагон впервые после поражения в поединке против Нурмагомедова в октябре 2018 года.