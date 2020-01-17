Первое золото в этом сезоне! Мартин Дукурс победил на этапе Кубка мира в Австрии

Мартин Дукурс показал лучший результат как во время первого заезда, так и второго. Второе место досталось корейцу Юн Сун Бину, который отстал от Дукурса на 0,42 секунды. Третье место занял российский скелетонист Александр Третьяков, которого Дукурс опередил на 0,44 секунды.

Что касается Томаса Дукурса, то в первом заезде он показал десятый результат, а во втором - 11-й. В итоге Томас занял 12-е место.

Стоит отметить, что в шестёрку лучших не попал ни один представитель Германии. Лучшим среди немцев стал Феликс Кайзингер, который расположился на седьмой строчке.

Напомним, что на первом и втором этапах Кубка мира Мартин Дукурс стал вторым, на соревнованиях в Винтенберге латвийский скелетонист занял четвёртое место, а на четвёртом этапе Кубка мира во французском городе Ла-Плань снова завоевал серебро.

Соревнования в Инсбруке обычно для Мартина Дукурса складывались удачно - в 2016 году на этой трассе он в четвёртый раз стал чемпионом мира, а в 2010 году впервые стал чемпионом Европы. Именно в Австрии Мартин Дукурс четыре раза в карьере становился лучшим скелетонистом Европы. Кроме того, ему принадлежит рекорд трассы, который был установлен в 2017 году.