Водительская C категория: в тестовом режиме запущены видеовопросы

CSDD указывает, что вопросы соответствуют программам обучения в автошколах, темы изучаются на занятиях. Сейчас экзамен на категорию С получил новое и современное решение.

Позиция CSDD: видеовопросы позволят автоводителям лучше понимать такие вопросы, как безопасность на дороге, уважение к другим участникам движения и др. В видеоматериалах приведены реальные ситуации, с которыми каждый день может столкнуться любой автоводитель. Новые материалы дадут автоводителям пищу для размышлений, и позволят улучшить свои навыки в принятии решений на дороге.

Модернизированный экзамен на категорию С доступен по ссылке http://csnt2.csdd.lv/, на тестирование будет отведен один месяц. После этого тест будет внесен в экзаменационную программу и его нужно будет сдать всем, кто хочет получить категорию С.