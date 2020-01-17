Пт, 17.01.2020
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Водительская C категория: в тестовом режиме запущены видеовопросы

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Заинтересованные могут протестировать модернизированный экзамен на категорию С, который дополнен видеовопросами. Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD)

CSDD указывает, что вопросы соответствуют программам обучения в автошколах, темы изучаются на занятиях. Сейчас экзамен на категорию С получил новое и современное решение. 

Позиция CSDD: видеовопросы позволят автоводителям лучше понимать такие вопросы, как безопасность на дороге, уважение к другим участникам движения и др. В видеоматериалах приведены реальные ситуации, с которыми каждый день может столкнуться любой автоводитель.  Новые материалы дадут автоводителям пищу для размышлений, и позволят улучшить свои навыки в принятии решений на дороге. 

Модернизированный экзамен на категорию С доступен по ссылке http://csnt2.csdd.lv/, на тестирование будет отведен один месяц. После этого тест будет внесен в экзаменационную программу и его нужно будет сдать всем, кто хочет получить категорию С. 

Ранее видеовопросы были внесены в экзамен на категории В и А. 

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