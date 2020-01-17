В Эстонии сотрудников Danske Bank обвиняют в отмывании 300 млн долларов

Число предварительных преступлений в расследовании отмывания денег в банке Danske Bank перевалило отметку в десять, а общий объем связанных с ним денег - за два миллиарда долларов, сообщает Rus.Postimees, ссылаясь на пресс-секретаря Государственной прокуратуры Эстонии Кайри Кюнгас.
"В рамках уголовного дела для выявления предварительных преступлений ведется постоянное сотрудничество с другими странами, в том числе с США. Суть сотрудничества мы точнее разглашать не можем", - добавила Кюнгас.
Ранее было известно, что задержанные в связи с предполагаемым отмыванием денег в этом банке 11 человек, главным образом, являлись менеджерами клиентов, все они обвиняются в отмывании денег, черных денег было около 300 миллионов евро. Увеличится ли круг подозреваемых, прокуратура не уточняла.
До сих пор сообщалось, что прокуратура расследует две основные цепи отмывания денег: одна из них связана с Грузией, а вторая – с Азербайджаном.
В Грузии и Азербайджане местные власти самостоятельно расследуют эти случаи, а эстонская Государственная прокуратура может проверить их связь с эстонскими эпизодами.
В Азербайджане предварительное преступление связано с налогами, а в Грузии - с мошенничеством. Большего прокуратура обнародовать не может, поскольку международное сотрудничество является крайне конфиденциальным и нужно считаться с интересами других стран.
Подозрение в отмывании денег было предъявлено бывшему руководителю дивизиона зарубежного и приватного банкинга Юрию Кидяеву, работавшему в банке менеджером по организации связей Эрику Лидметсу, а также работникам Евгению Агневщикову, Марку Тедеру, Михаилу Мурникову, Анне Куриленко, Наталье Комаровой, Ольге Четвериковой, Оксане Лидметс, Анне Колло и Елене Корнетт. Подозрение в посредничестве в получении взятки было предъявлено Анатолию Иванову.