В Instagram продают сок для лечения рака: PTAC разводит руками

Держа бутылку с коричневой жидкостью, она с энтузиазмом рассказывает своим 6000 подписчикам, что "этот сок проделывает фантастическую работу с кровообращением, кровеносными сосудами, сердцем, и разрушает раковые клетки. Даже если у вас уже обнаружен рак, это средство поможет избавиться от метастаз".

Кейт Вегман – наихудший тип инфлюенсера в индустрии красоты и здоровья – торговец без медицинского образования, который лжет о целебных свойствах продаваемого продукта.

Она рекламирует нони – сок кустарника, встречающегося в теплых краях. Женщина рассказывает, что пьет его уже с детства, потому что ее мама занималась распространением этого средства.

К сожалению, в нем было много консервантов, но у Кейт, в ограниченном количестве, есть сок нони прямо из Африки "без каких-либо химикатов и консервантов". Пьет сама, а остальные бутылки с удовольствием продает подписчикам.

ФОТО: Скриншот из Instagram

"Одним из главных чудесных свойств этого фантастического плода является то, что он останавливает образование раковых клеток. Даже если метастазы начались, он сможет их остановить. Это действительно чудесное средство", - говорит она, перечисляя другие возможности этого сока.

Выпей - это невкусно, но что не сделаешь ради здоровья.

Часть видеозаписей из профиля Кейт пропали, например, где она рассказывает о том, как быстро у нее раскупают все бутылки с соком. Источник видео: instagram.com/katevegmane

На вопросы о том, что является источником обещанных чудесных эффектов, Кейт сотрудникам Re:Baltica отметила, что о способности сока нони лечить от рака есть много информации в интернете, в свою очередь о том, что описанное ниже масло лечит псориаз, она знает по отзывам клиентов.

"Эти утверждения не соответствуют действительности", - говорит о способности сока нони останавливать рак и метастазы Виктор Козировскис, онколог из Университетской клинической больницы имени Паула Страдыня.

Чтобы утверждать подобное, необходимы качественные клинические исследования:

"Если бы был найден сок такого фрукта, который мог бы вылечить рак, этот человек был бы нобелевским лауреатом".

Врач считает, что распространение такой информации опасно, потому что люди, у которых диагностирован рак, особенно уязвимы - готовы поверить любому, кто обещает исцелить их или продлить жизнь.

Онколог неоднократно сталкивался с подобными историями о чудодейственных продуктах на практике, например, были пациенты, просящие инъекцию соды в вену, потому что где-то читали, что это может помочь.

О хороших свойствах соды в одном из своих видео рассказывает и Кейт. На этот раз она ничего не продает, просто делится своими выводами. Соду нужно смешать с водой и лимоном, а смесь следует пить три раза в день в течение месяца. Такая терапия избавляет организм от кислой среды, которая "способствует развитию как рака, так и других болезней".

ФОТО: Скриншот из Instagram