В Instagram продают сок для лечения рака: PTAC разводит руками
"Привет, мои дорогие Instagram друзья!" – гипероптимистическим голосом начинает женщина с ослепительной улыбкой, искусственно нарощенными волосами и наложенным эффектом игривых кошачьих ушек.
Держа бутылку с коричневой жидкостью, она с энтузиазмом рассказывает своим 6000 подписчикам, что "этот сок проделывает фантастическую работу с кровообращением, кровеносными сосудами, сердцем, и разрушает раковые клетки. Даже если у вас уже обнаружен рак, это средство поможет избавиться от метастаз".
Кейт Вегман – наихудший тип инфлюенсера в индустрии красоты и здоровья – торговец без медицинского образования, который лжет о целебных свойствах продаваемого продукта.
Она рекламирует нони – сок кустарника, встречающегося в теплых краях. Женщина рассказывает, что пьет его уже с детства, потому что ее мама занималась распространением этого средства.
К сожалению, в нем было много консервантов, но у Кейт, в ограниченном количестве, есть сок нони прямо из Африки "без каких-либо химикатов и консервантов". Пьет сама, а остальные бутылки с удовольствием продает подписчикам.
"Одним из главных чудесных свойств этого фантастического плода является то, что он останавливает образование раковых клеток. Даже если метастазы начались, он сможет их остановить. Это действительно чудесное средство", - говорит она, перечисляя другие возможности этого сока.
Выпей - это невкусно, но что не сделаешь ради здоровья.
Часть видеозаписей из профиля Кейт пропали, например, где она рассказывает о том, как быстро у нее раскупают все бутылки с соком. Источник видео: instagram.com/katevegmane
На вопросы о том, что является источником обещанных чудесных эффектов, Кейт сотрудникам Re:Baltica отметила, что о способности сока нони лечить от рака есть много информации в интернете, в свою очередь о том, что описанное ниже масло лечит псориаз, она знает по отзывам клиентов.
"Эти утверждения не соответствуют действительности", - говорит о способности сока нони останавливать рак и метастазы Виктор Козировскис, онколог из Университетской клинической больницы имени Паула Страдыня.
Чтобы утверждать подобное, необходимы качественные клинические исследования:
"Если бы был найден сок такого фрукта, который мог бы вылечить рак, этот человек был бы нобелевским лауреатом".
Врач считает, что распространение такой информации опасно, потому что люди, у которых диагностирован рак, особенно уязвимы - готовы поверить любому, кто обещает исцелить их или продлить жизнь.
Онколог неоднократно сталкивался с подобными историями о чудодейственных продуктах на практике, например, были пациенты, просящие инъекцию соды в вену, потому что где-то читали, что это может помочь.
О хороших свойствах соды в одном из своих видео рассказывает и Кейт. На этот раз она ничего не продает, просто делится своими выводами. Соду нужно смешать с водой и лимоном, а смесь следует пить три раза в день в течение месяца. Такая терапия избавляет организм от кислой среды, которая "способствует развитию как рака, так и других болезней".
Онколог объясняет, что у подобных утверждений нет оснований: "В обществе широко распространен миф о том, что кислая среда способствует росту раковых клеток. Эти заявления приводят к радикальным диетам, во время которых некоторые пациенты доводят себя до могилы. (..) Эта теория не идет рука об руку с тем, что доктора и ученые в настоящее время изучают о раке. Ключ - генные изменения и нарушения в цикле деления клетки, когда клетка начинает делиться неконтролируемо, а не в кислой или щелочной среде".
Одним из самых известных проповедников "содовой терапии" является итальянец, бывший врач Тулио Симончини.
Он утверждает, что содовой инъекцией можно вылечить рак.
Симончини в настоящее время находится в тюрьме за убийство – он "лечил" содой пациента, у которого была опухоль головного мозга.
Не хватает элементарных знаний химии
Не согласна с высказываниями Кейт об изменении "кислотности организма" и Илона Вилкойте - гастроэнтеролог из Veselības centrs 4: "Если мы нарушаем рН крови, нам не придется ждать долго, прежде чем окажемся в реанимации. Это серьезное состояние, при котором организм не может справиться с кислотным и щелочным балансом. Это уже работа для реаниматологов".
Кейт также рассказывает, что "питьевая сода в сочетании с лимоном меняет кислую среду желудка на щелочную". Врач подчеркивает, что в этом утверждении отсутствует логика: "Это химическое вещество восьмого класса. Смешивая соду, которая является щелочной средой, с лимоном, который является кислой средой, она нейтрализует себя. Даже если из рецепта убрать лимон, изменить среду желудка невозможно:
"У нас в желудке кислая среда. Сколько бы соды мы туда не добавили, она в любом случае нейтрализуется. За три раза в день там не изменится обстановка".
Масло, которое лечит неизлечимое
У Кейт можно купить средство для отбеливания зубов, масло кокоса, какао масло, соки экзотических фруктов и всевозможные эфирные масла. Все то же самое, что и в магазине, однако, женщина поясняет, что все продукты там напичканы "химией", а те, что продаются у нее - чистые, с особо высокой пищевой ценностью.
Настолько высокой, что та просто уничтожает некоторые заболевания, включая метастазирование рака и хронические кожные заболевания.
Наиболее распространенным продуктом является кокосовое масло. Его Кейт кто-то поставляет из западноафриканской страны Ганы. Женщины-подписчицы даже стоят в очереди за своим "кокосиком". А как иначе – масло лечит псориаз и дерматит. Кроме того, в его составе есть "натуральный крем SPF", поэтому он хорошо подходит для загара. По крайней мере, так говорит Кейт.
Re:Baltica/Re:Check тоже удалось заполучить чудо-средство. Нам повезло: несмотря на то, что до следующей доставки нужно было подождать некоторое время, у Кейт сохранилась небольшая упаковка масла. Не так дорого – четыре евро за 40 мл.
С Кейт я встретилась в выходной день. Она сидела за столиком кафе и ждала с такой же доброжелательной улыбкой, как и на своих видео. Масло упаковано в небольшую коробку с наклейкой "Coco Love by Kate". В коробке также лежат конфеты. "Чтобы жизнь была слаще", улыбается она.
Женщина сочувствующе слушает мою историю о псориазе и говорит, что "кокосик" определенно поможет. Чтобы подтвердить свои слова, в телефоне ищет фотографии клиента. На первой видна крупная сыпь на животе, а на второй - почти чистая кожа.
"Обязательно напиши мне после того, как попробуешь", - настаивает Кейт.
Проверить, действительно ли масло может вылечить псориаз, мы не рискнули. Делать этого не рекомендовала и Татьяной Линова, дерматолог Veselības centrs 4. Кокосовое масло является хорошим смягчителем кожи, но нельзя утверждать, что оно лечит хронические заболевания.
Врач подчеркивает, что псориаз пока невозможно вылечить. Таких препаратов нет, возможно только взять ситуацию под контроль.
Линова также с осторожностью относится к заявлениям Кейт о том, что это масло является "натуральным SPF-кремом" и может использоваться на солнце. SPF - это единица защитного фактора, которая описывает способность продуктов защищать кожу от солнечного света.
"SPF, генерируемый кокосовым маслом, будет не более 5-8, что слишком мало для защиты. Нормальным будет не менее 25-30", - говорит дерматолог.
Она подчеркивает, что такая слабая защита от солнца - прямой путь к раку кожи.
По моей просьбе на электронную почту был прислан счет, в котором появилась услуга, которую я не покупала - доставка пакоматом. Женщина не смогла объяснить, откуда взялся этот пункт, но пообещала отправить новый счет.
В документе показано, что Кейт не платит НДС, а значит торговля чудо-средством не превышает оборота 40 000 евро в год. В конце ноября она зарегистрировалась как предприниматель.
Таким образом, все, что было продано ранее, вероятно, было продано без таких явлений, как учет и налогообложение. Кейт подтверждает, что это так, но экономическую сторону своей деятельности она будет обсуждать только со Службой государственных доходов, что уже и сделала.
"Однозначно такая информация о продукте, как реклама, не должна предоставляться", - объясняет директор Центра защиты прав потребителей Байба Витолиня после просмотра видео Кейт.
"Нельзя приписывать продукту целебные свойства". Станет ли действовать Центр защиты прав потребителей в конкретном случае, и каким именно образом, Витолиня не прокомментировала.
Хотя инцидент демонстрирует признаки вводящей в заблуждение рекламы и недобросовестной коммерческой практики, необходимо расследование.