Меланома: государство начнет оплачивать лечение

Терапию оплатят пациентам с позитивной и негативной мутацией гена BRAF, тем, кто и никогда не проходил это лечение, и тем, у кого рак прогрессировал после полученной целевой терапии. Благодаря этому, лечение метастатической меланомы в Латвии, как и во всех странах Балтии, будет соответствовать принятому на международном уровне направлению.

До сих пор пациенты с позитивной и негативной мутацией гена BRAF не могли получить компенсируемое государством лечение. Пациентам приходилось самим искать способы, как оплатить терапию, чья стоимость измерялась десятками тысяч евро.

Общество пациентов с меланомой Soli priekšā melanomai неоднократно обращало внимание на ситуацию. Проводились различные благотворительные концерты и акции, собранные средства шли на пожертвования, благодаря чему люди могли оплатить дорогостоящее лечение. Ранее общественность узнала историю основателя общества - Сондры Зилупе. Она употребляла медикаменты, которые ежемесячно обходились в 9000 евро. Когда ей понадобилось другое лечение - за 4500 евро в месяц, оказалось, что государство этот медикамент не компенсирует. Пришлось собирать пожертвования.