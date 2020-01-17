"Прятался от агрессивной толпы": в Риге возможный воришка не сумел обмануть полицию

Днем 11 января муниципальная полиция Риги получила информацию о подозрительном мужчине в Вецмилгрависе, который обходил припаркованные во дворе автомобили, дергая за все ручки подряд. На указанный адрес отправился ближайший автопатруль.
Стражи порядка, опросив нескольких жителей, выяснили точное местонахождение подозрительного мужчины. Его нашли в автомобиле марки Audi.
Мужчина утверждал, что прятался в машине от агрессивно настроенной толпы. В свою очередь во время осмотра автомобиля стражи порядка заметили, что в нем вырвана магнитола, а в вещах мужчины были найдены нож, шприц, отвертки и другие предметы.
Информация, как и сам мужчина, были переданы Госполиции для проведения дальнейших процессуальных действий.
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