Пт, 17.01.2020
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"Прятался от агрессивной толпы": в Риге возможный воришка не сумел обмануть полицию

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Днем 11 января муниципальная полиция Риги получила информацию о подозрительном мужчине в Вецмилгрависе, который обходил припаркованные во дворе автомобили, дергая за все ручки подряд. На указанный адрес отправился ближайший автопатруль.

Стражи порядка, опросив нескольких жителей, выяснили точное местонахождение подозрительного мужчины. Его нашли в автомобиле марки Audi. 

Мужчина утверждал, что прятался в машине от агрессивно настроенной толпы. В свою очередь во время осмотра автомобиля стражи порядка заметили, что в нем вырвана магнитола, а в вещах мужчины были найдены нож, шприц, отвертки и другие предметы.

Информация, как и сам мужчина, были переданы Госполиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

Видео: В Риге возможный воришка не сумел обмануть полицию

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