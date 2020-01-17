"Прятался от агрессивной толпы": в Риге возможный воришка не сумел обмануть полицию

Мужчина утверждал, что прятался в машине от агрессивно настроенной толпы. В свою очередь во время осмотра автомобиля стражи порядка заметили, что в нем вырвана магнитола, а в вещах мужчины были найдены нож, шприц, отвертки и другие предметы.