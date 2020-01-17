Пт, 17.01.2020
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СМИ: Матч всех звезд КХЛ в следующем году пройдет в Риге

Шайба Матча всех звезд КХЛ

ФОТО: www.allstarweek.com

Мероприятия недели Матча всех звезд КХЛ в 2021 году пройдут в Риге, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на анонимный источник.

Матчи всех звезд проводятся с первого сезона КХЛ, который прошел в 2009/2010 годах.

Рига один раз уже принимала Матч всех звезд. Это произошло в 2012 года, когда команда Сергея Федерова со счетом 15:11 обыграла команду Сандиса Озолиньша.

В этом сезоне Матч всех звезд КХЛ пройдет 19 января в Москве.

За 12 сезонов существования КХЛ Матч всех звезд проходил за пределами России четыре раза - в 2010 году в Минске, в 2012 году в Риге, в 2014 году в Братиславе и в 2018 году в Астане.

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