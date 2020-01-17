СМИ: Матч всех звезд КХЛ в следующем году пройдет в Риге

Мероприятия недели Матча всех звезд КХЛ в 2021 году пройдут в Риге, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на анонимный источник.
Матчи всех звезд проводятся с первого сезона КХЛ, который прошел в 2009/2010 годах.
Рига один раз уже принимала Матч всех звезд. Это произошло в 2012 года, когда команда Сергея Федерова со счетом 15:11 обыграла команду Сандиса Озолиньша.
В этом сезоне Матч всех звезд КХЛ пройдет 19 января в Москве.
За 12 сезонов существования КХЛ Матч всех звезд проходил за пределами России четыре раза - в 2010 году в Минске, в 2012 году в Риге, в 2014 году в Братиславе и в 2018 году в Астане.