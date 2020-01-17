Латвийский омбудсмен Янсонс женился на своей молодой возлюбленной
Юрис Янсонс снова женатый мужчина. Состоящий в разводе отец двоих уже совершеннолетних детей официально сочетался браком со своей любимой женщиной Ласмой.
46-летний Юрис Янсонс в свое время был женат - в браке с предыдущей супругой Дзидрой, с которой он развелся в 2012 году, на свет появились его дочь Сигне и сын Свенс, которые уже достигли совершеннолетия.
Позже у омбудсмена возникли романтические отношения со студенткой-медиком Ласмой.
Они прожили вместе несколько лет и вот наконец решили официально оформить свои отношения.
О том, что Юрис и Ласма стали мужем и женой, сообщил на своей странице в Facebook секретарь Латвийской ассоциации мотоклубов Арнис Блодонс.
Кстати, на днях сам омбудсмен сообщил в соцсетях, что снова готовится предстать перед алтарем.
Напомним, в прошлом году Юрис Янсонс был в числе кандидатов на пост президента Латвии, а омбудсменом Латвийской Республики он является с марта 2011 года.