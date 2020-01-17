Пт, 17.01.2020
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Латвийский омбудсмен Янсонс женился на своей молодой возлюбленной
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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Юрис Янсонс снова женатый мужчина. Состоящий в разводе отец двоих уже совершеннолетних детей официально сочетался браком со своей любимой женщиной Ласмой.

46-летний Юрис Янсонс в свое время был женат - в браке с предыдущей супругой Дзидрой, с которой он развелся в 2012 году, на свет появились его дочь Сигне и сын Свенс, которые  уже достигли совершеннолетия.

Позже у омбудсмена возникли романтические отношения со студенткой-медиком Ласмой.

Они прожили вместе несколько лет и вот наконец решили официально оформить свои отношения.

О том, что Юрис и Ласма стали мужем и женой, сообщил на своей странице в Facebook секретарь Латвийской ассоциации мотоклубов Арнис Блодонс.

Кстати, на днях сам омбудсмен сообщил в соцсетях, что снова готовится предстать перед алтарем.

Напомним, в прошлом году Юрис Янсонс был в числе кандидатов на пост президента Латвии, а омбудсменом Латвийской Республики он является с марта 2011 года.

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