В субботу будет проведена операция по снятию с мели баржи Trias

Завтра, 18 января, будет проведена операция по снятию с мели баржи Trias, которая застряла недалеко от Вентспилса, сообщила агентству LЕТА специалист по общественным отношениям Военно-морских сил (ВМС) Лива Вейта.
По ее словам, вчера в Вентспилсе состоялось координационное совещание, организованное финской компанией по проведению спасательных работ Alfons Hakans, на котором был представлен план операции.
В ходе встречи было решено, что работы по снятию баржи с мели будут проведены 18 января.
Однако вечером пятницы Вейта сообщила, что, по словам представителей Alfons Hakans, из-за открывшихся дополнительных обстоятельств и после уточнения прогноза погоды стало ясно, что подготовительные работы к завтрашней спасательной операции могут занять больше времени, чем планировалось - от 12 до 24 часов. Поэтому нельзя точно назвать время, когда баржа будет снята с мели.
Чтобы предоставить помощь в случае необходимости и проконтролировать ситуацию, на место спасательной операции отправятся также подразделения ВМС, представители Государственной пожарно-спасательной службы и Государственной службы окружающей среды .
Как сообщалось, недалеко от Вентспилса с конца прошлого года на мели стоит перевозившая уголь баржа Trias, которая следовала из Польши в Финляндию.