В субботу будет проведена операция по снятию с мели баржи Trias

По ее словам, вчера в Вентспилсе состоялось координационное совещание, организованное финской компанией по проведению спасательных работ Alfons Hakans, на котором был представлен план операции.

В ходе встречи было решено, что работы по снятию баржи с мели будут проведены 18 января.

Однако вечером пятницы Вейта сообщила, что, по словам представителей Alfons Hakans, из-за открывшихся дополнительных обстоятельств и после уточнения прогноза погоды стало ясно, что подготовительные работы к завтрашней спасательной операции могут занять больше времени, чем планировалось - от 12 до 24 часов. Поэтому нельзя точно назвать время, когда баржа будет снята с мели.