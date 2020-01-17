Британский МИД: мигранты из Латвии - наши друзья, мы хотим, чтобы вы остались

С приближением формального выхода Великобритании из Евросоюза 31 января МИД надеялся, что соотечественники в эмиграции будут куда активнее, сообщает TV3 Ziņas.

С момента введения регистрационной системы (EU Settlement-Scheme) в марте прошлого года, статус оформили 82 700 подданных Латвии. Считается, что в Великобритании проживают минимум 117 тысяч соотечественников. Несмотря на то, что пост-Brexit статус можно оформлять еще весь этот год, Министерство иностранных дел призвало проходить регистрацию по-возможности скорее, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Как рассказал передаче глава МИД Эдгар Ринкевич, уже в феврале, когда Великобритания формально выйдет из ЕС, в части коммуникации и бытовых ситуаций британцы с гражданами Латвии могут реализовать необоснованную дискриминацию.

"Меня тревожит то, что обычно в таких ситуациях начинается очень много разных интерпретаций в различных учреждениях, самоуправлениях и предприятиях. Некоторым может показаться - если уже формально вышли из ЕС, то делаем что хотим. У других может появиться искушение провоцировать граждан ЕС уезжать. Это уже произошло в 2016 году сразу же после референдума, когда отдельные индивидуумы неприятными способами давали намек полякам и латышам покинуть страну. На бытовом уровне может произойти так, что если 1 февраля владелец дома, у которого вы хотите снимать жилье, или работодатель попросит регистрацию, и вы не сможете ее показать, или нельзя будет эту регистрацию проверить на сайте британского МИД, то могут возникнуть проблемы".

Как в начале января сообщала передача TV3 ziņas, уже были случаи, когда латвийцам отказывали в аренде жилья и работе, так как у них не было регистрации статуса settled или pre-settled. Этот сюжет вызвал резонанс в посольстве Великобритании в Латвии, что в свою очередь привлекло внимание британского министерства внутренних дел или Home Office.

Узнав о пережитой латвийцами дискриминации, британский МИД с помощью передачи хочет отметить - владельцы жилья и британские работодатели еще не могут требовать предоставить статус постоянного или временного жителя. Это противозаконно. Если что-то такое происходит, то у подданных Латвии есть право судиться, так как у граждан ЕС сохраняются все их права до 2021 года.

"Граждане ЕС - наши друзья, семьи и соседи, и мы хотим, чтобы они продолжали здесь оставаться! У граждан ЕС будут все действующие права до 2021 года. Работодатели и арендодатели жилья, которые дискриминируют граждан ЕС требованием доказательства статуса уже сейчас, нарушают закон. До 2021 года они не могут требовать предоставить статус, но, когда в силу вступит новая иммиграционная система, не будет обязанности проводить проверки уже действующих сотрудников или арендаторов".