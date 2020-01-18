Власти Москвы согласовали митинг против изменения Конституции, но его организаторы не называются

На время митинга планируется установка сцены. Заявленное число принимающих участие — 10 000 человек. Сами организаторы при этом не называются.

Изменения Конституции

15 января во время ежегодного послания к Федеральному собранию глава России Владимир Путин предложил внести поправки в главный документ страны. В частности, Путин предложил закрепить в Конституции статус Госсовета и перераспределить часть полномочий между президентом и парламентом в пользу парламента, пишет "Меудза".