Сб, 18.01.2020
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Власти Москвы согласовали митинг против изменения Конституции, но его организаторы не называются

Владимир Путин

ФОТО: REUTERS/EPA/AP

Департамент региональной безопасности Москвы согласовал на 1 февраля проведение митинга, направленного против изменения Конституции, сообщает "Интерфакс".

На время митинга планируется установка сцены. Заявленное число принимающих участие — 10 000 человек. Сами организаторы при этом не называются.

Изменения Конституции

15 января во время ежегодного послания к Федеральному собранию глава России Владимир Путин предложил внести поправки в главный документ страны. В частности, Путин предложил закрепить в Конституции статус Госсовета и перераспределить часть полномочий между президентом и парламентом в пользу парламента, пишет "Меудза". 

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