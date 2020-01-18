"Дитя Чернобыля": путь Оксаны от украинского детдома до паралимпийской чемпионки

Оксана также видела сериал HBO "Чернобыль".

"Печально, что катастрофа отняла у людей так много жизней и домов. Эта часть страны никогда не будет прежней", - говорит спортсменка. "Не хочу говорить, что я - результат последствий аварии, результат чего-то ужасного. Нужно думать о потенциале и возможностях, например, стать спортсменкой, а не жить только в проблемах".

О матери

"Когда мне было пять лет, директор детского дома позвала меня в свой кабинет и сказала: "Нам нужно показать тебе фотографию - это будет твоя мама". Увидев её лицо, я увидела самые теплые глаза и самую тёплую улыбку", - вспоминает Оксана.

Женщину на фото Оксану никогда не видела, она видела только её фотографии. Каждый день маленькая Оксана просила директора, чтобы ей показали ещё раз фотографию "новой мамы".

В возрасте семи лет Оксана, в конце концов, была удочерена и отправилась к своей новой маме в США. Её мамой стала профессор Университета в Буффало. Женщина знала, что у девочки серьёзные проблемы со здоровьем, к тому же, что, возможно, придётся ампутировать левую ногу.

"Пока не попала в Америку, я сама не знала, что другая", - рассказывает Оксана. "Только здесь поняла, что то, как жила я - не было нормальным".

Об ампутация обеих ног

Американские врачи констатировали у Оксаны серьёзные проблемы со здоровьем, вызванные голодом. В возрасте восьми лет она весила всего 16 килограмм. Первые несколько лет в Америке она носила одежду предназначенную для детей младшего возраста.

В возрасте девяти лет врачи ампутировали левую ногу Оксаны, поскольку она была на 15 сантиметров короче правой.

"Это было тяжело, но ещё тяжелее было в 13 лет, когда врачи сказали, что не могут спасти и правую ногу", - рассказала спортсменка. Ампутация второй ноги затянулась, поскольку Оксана не могла к ней подготовиться. Девочка не хотела переносить это второй раз, однако боль в правой ноге стала невыносимой.

"Я сказала - хорошо, но оставьте мне колено", - вспоминает Оксана.