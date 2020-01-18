"Дитя Чернобыля": путь Оксаны от украинского детдома до паралимпийской чемпионки

Спортсменка Оксана Мастерс летом этого года планирует принять участие в паралимпийских играх в Токио. На паралимпийском пьедестале, представляя США, она стояла уже несколько раз. Однако родина 30-летней спортсменки Украина, а сама она считается "Чернобыльским ребёнком".
Оксана в настоящее время живёт в США, а в паралимпийских играх она принимала участие уже несколько раз:
- в 2012 году она в паре с ещё одним спортсменом завоевала бронзовую медаль на играх в Лондоне;
- на играх 2014 года в Сочи завоевала "серебро" в лыжной гонке на 12 километров и "бронзу" в гонке на 5 км;
- на играх 2018 года в Пхёнчхане завоевала "серебро" в биатлонной гонке на 6 километров и "бронзу" в лыжной гонке на 12 километров;
- на играх 2018 года в Пхёнчхане она также завоевала "золото" в соревнованиях по лыжным гонкам в спринте и соревнованиях по лыжным гонкам на дистанции.
Особенно важным для Оксаны было попасть на игры в Сочи. Быть так близко к своей родине и стоять на пьедестале всего на одну ступень ниже украинской лыжницы Людмилы Павленко, было очень волнующе.
"Это было похоже на завершение цикла", - рассказала Оксана. "Это не был момент моей золотой медали, но я чувствовала себя именно так".
Хотя и Оксана большую часть своей жизни провела в США, её родиной всегда будет Украина. Девушка родилась в 1989 году, спустя три года после аварии на чернобыльской АЭС. Влияние ядерной катастрофы на природу и её процессы ярко отразилось и на Оксане, по крайней мере, она так считает. Девушка родилась с несколькими дефектами, а биологическая мать отдала новорождённую в детский дом.
Своей историей Оксана поделилась с журналистами BBC.
О детстве
"Есть и хорошие и плохие воспоминания. Я помню поля с подсолнечниками. Я не знаю, было ли это из-за того, что была маленькой, но мне они казались огромными. Там росла и слива, и, поскольку мы не получали много еды, мы воровали сливы и собирали семена подсолнечника", - вспоминает своё детство спортсменка. Она считает, что то, что другие рассказывают о детских домах в Восточной Европе, соответствует правде: "Я очень точно помню острую боль в животе, которую вызывает чувство голода".
Оксана появилась на свет с врождёнными пороками развития, вызванными радиацией. Среди них коленная гемимелия (приводящая к разной длине ног), пять сросшихся пальцев на руках (большие пальцы отсутствовали) и шесть пальцев на ступнях.
"У меня одна почка, а на зубах нет эмали. Когда приехала в Америку, мне рассказали, что единственное, что может повлиять на эмаль до рождения - радиация", - поделилась девушка.
Позднее американские врачи уже были уверены, что в плохом состоянии здоровья Оксаны виновата именно чернобыльская катастрофа. Её биологическая мать жила недалеко от Припяти во время беременности. Также недалеко от детского дома была электростанция. Когда уровень радиации возрос, полицейский велел детям закрывать окна и двери, а также не выходить.
Оксана также видела сериал HBO "Чернобыль".
"Печально, что катастрофа отняла у людей так много жизней и домов. Эта часть страны никогда не будет прежней", - говорит спортсменка. "Не хочу говорить, что я - результат последствий аварии, результат чего-то ужасного. Нужно думать о потенциале и возможностях, например, стать спортсменкой, а не жить только в проблемах".
О матери
"Когда мне было пять лет, директор детского дома позвала меня в свой кабинет и сказала: "Нам нужно показать тебе фотографию - это будет твоя мама". Увидев её лицо, я увидела самые теплые глаза и самую тёплую улыбку", - вспоминает Оксана.
Женщину на фото Оксану никогда не видела, она видела только её фотографии. Каждый день маленькая Оксана просила директора, чтобы ей показали ещё раз фотографию "новой мамы".
В возрасте семи лет Оксана, в конце концов, была удочерена и отправилась к своей новой маме в США. Её мамой стала профессор Университета в Буффало. Женщина знала, что у девочки серьёзные проблемы со здоровьем, к тому же, что, возможно, придётся ампутировать левую ногу.
"Пока не попала в Америку, я сама не знала, что другая", - рассказывает Оксана. "Только здесь поняла, что то, как жила я - не было нормальным".
Об ампутация обеих ног
Американские врачи констатировали у Оксаны серьёзные проблемы со здоровьем, вызванные голодом. В возрасте восьми лет она весила всего 16 килограмм. Первые несколько лет в Америке она носила одежду предназначенную для детей младшего возраста.
В возрасте девяти лет врачи ампутировали левую ногу Оксаны, поскольку она была на 15 сантиметров короче правой.
"Это было тяжело, но ещё тяжелее было в 13 лет, когда врачи сказали, что не могут спасти и правую ногу", - рассказала спортсменка. Ампутация второй ноги затянулась, поскольку Оксана не могла к ней подготовиться. Девочка не хотела переносить это второй раз, однако боль в правой ноге стала невыносимой.
"Я сказала - хорошо, но оставьте мне колено", - вспоминает Оксана.
Врачи сначала согласились на ампутацию ноги до колена, однако незадолго до операции передумали. 13-летняя девочка после операции была в отчаянии, так как встать с кровати было очень тяжело. Она до сих пор злится на действия врачей. Позднее были проведены ещё несколько разных операций.
О начале карьеры
Чтобы улучшить своё самочувствие, Оксана в 2002 году обратилась к гребле. Первый человек, который начал вести Оксану к профессиональному спорту был директор луисвиллского клуба по гребле Ренди Мил.
"Мне нравится соревноваться, ненавижу проигрывать, он это заметил", - рассказала спортсменка. Всё, что было ей необходимо, чтобы достичь высокого уровня - помощь профессионала.
Изучив информацию о паралимпийских играх 2008 года, Оксана поняла, что это именно то, что она хочет - представлять США на таком высоком уровне. После паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году Оксана решила полностью посвятить себя спорту.
"В детстве у меня была очень низкая самооценка. Я не хочу, чтобы дети следующего поколения росли без вдохновляющих личностей. В моё время почти у каждого ребёнка на стене висел плакат с Майклом Джорданом. Почему на его месте не может быть кто-то, кто родился с инвалидностью? - спрашивает Оксана.
Женщина верит, что "видеть - значит верить", потому радуется, что паралимпийский спорт становиться всё популярнее. "Поскольку, чем чаще общество видит таких спортсменов, тем "нормальнее" это становится, считает Оксана.
Каждый день Оксана проводит вместе со своим возлюбленным Аароном Пайком, который также является параолимпийцем.
"Аарон - очень терпеливый человек. Я не знаю, как кто-то может жить с моим хаосом. Мы начали вместе кататься на лыжах и побуждаем друг друга тренироваться", - рассказала спортсменка. Оба спортсмена одержимы духом соревнования, поэтому даже простая игра в "Монополию" нередко превращается в напряжённую битву.
Главной целью на играх в Токио в этом году для Оксаны является победа в двух представляемых ей дисциплинах в этом году - шоссейный велоспорт и индивидуальная гонка.