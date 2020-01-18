19-летний футболист "Лиепаи" будет выступать в чемпионате Польши

Тоберс перебрался в "Лехию" на правах аренды до конца сезона с возможностью последующего выкупа. В польской команде он будет выступать под номером "2".

"Как только появилось предложение, я сразу был готов перейти в "Лехию". Я очень рад, что нахожусь здесь. Хочу как можно быстрее выучить польский язык, чтобы поймать хороший контакт с командой. Потом будет только легче", - приводит слова Тоберса сайт "Лехии".

Отметим, что в 2019 году Тоберс провёл лишь свой второй сезон в чемпионате Латвии, в котором он сыграл 28 матчей и забил 3 гола. Кроме того, он принял участие в четырёх квалификационных матчах "Лиепаи" в Лигу Европы.

Дебют Тоберса в сборной Латвии состоялся в 2019 году. Всего на счету футболиста 6 матчей за главную команду страны.

В данный момент "Лехия" с 30 очками в 20 матчах занимает 7-е место в чемпионате Польши.