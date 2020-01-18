Расплата за любовь: что происходит с членами королевских семей, теряющими статус

Британия в очередной раз с радостью разделилась на два противоположных лагеря. Один азартно рукоплещет прогрессивной герцогской чете, другой - гневно потрясает кулаками, требуя, чтобы Сассексы немедленно вернули деньги, потраченные на ремонт их коттеджа, и сами оплачивали бы свою охрану.

Однако не надо думать, что британская королевская семья имеет прерогативу на странное поведение и скоропалительные действия. Нечто подобное случалось и в других монархических кругах.

Теоретически Меган и Гарри могут выбрать себе пример для подражания.

Мадлен, принцесса Швеции

Свадьба Мадлен и Кристофера О'Нила. А ведь вполне могла бы быть будущей британской королевой Bengt Nyman

Принцесса Мадлен вполне могла бы стать принцессой Уэльской, потому что поначалу, хотя и неофициально, ее прочили в жены принцу Уильяму. Они даже родились с разницей всего в 11 дней.

Но Уильям предпочел взять в жены Кейт Миддлтон, а Мадлен поначалу намеревалась выйти замуж за шведского юриста, но что-то у них не сложилось, помолвка была внезапно расторгнута, и вскоре она связала себя брачными узами с американо-британским финансистом Крисом О'Нилом.

О'Нил теоретически мог бы стать принцем, но от этого титула отказался, а король Швеции Карл XVI Густав позднее решил, что титулы принцев и принцесс на побочные ветви семьи распространяться не будут.

Мадлен в прошлом году на Национальном дне Швеции с другими членами королевской семьи и в национальном костюме. Жизнью, кажется, довольна. Getty Images

Мадлен, она же миссис О'Нил, денег из шведского бюджета не получает, но у ее мужа средств на то, чтобы прокормить семью, вполне хватает. В Швеции король получает от парламента сумму на содержание королевской семьи и уже сам ее потом распределяет. Как именно происходит дележ, мы не знаем, но, вроде бы, чем больше официальных обязанностей выполняет каждый конкретный королевич, тем больше денег ему идет.

Правда, Мадлен получает небольшие суммы в том случае, когда ее присутствие в официальном наряде требуется на праздничных мероприятиях. Насколько нам известно, шведы ничего против своей принцессы не имеют и не возражают, что она живет вдали от родных берегов, в теплой и солнечной Флориде.

Принц Иохан Фризо Оранско-Нассауский

Принц женился на своей избраннице несмотря на несогласие парламента. Но принцем быть перестал Getty Images

Принц (который потом быть принцем перестал) был вторым сыном королевы Нидерландов Беатрикс и ее мужа Клауса фон Амсберга.

Принцем он перестал быть абсолютно сознательно, хотя и в некотором роде пассивно. Он хотел жениться на Мейбл Виссе-Смит. Они уже были помолвлены, когда правительство Нидерландов во главе с премьером Яном Петером Балкененде отказалось просить парламент дать разрешение на этот брак.