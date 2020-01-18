Гинтс Берзиньш взял золото в санном спорте на Юношеских Олимпийских играх

Латвиец Гинтс Берзиньш занял первое место в соревнованиях по санному спорту на Юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Лозанне.
Берзиньш был единственным спортсменом, которому в обоих заездах удалось достичь скорости 124 км в час.
Второе место занял россиянин Павел Репилов, а тройку лидеров замкнул представитель Германии Тимон Гранганьоло.
Второй латвийский спортсмен Каспарс Ринкс в первом заезде был седьмым, а во втором поднялся чуть выше, расположившись на шестой позиции.
Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.