Гинтс Берзиньш взял золото в санном спорте на Юношеских Олимпийских играх

Берзиньш был единственным спортсменом, которому в обоих заездах удалось достичь скорости 124 км в час.

Второй латвийский спортсмен Каспарс Ринкс в первом заезде был седьмым, а во втором поднялся чуть выше, расположившись на шестой позиции.