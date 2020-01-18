Сб, 18.01.2020
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Гинтс Берзиньш взял золото в санном спорте на Юношеских Олимпийских играх

Гинтс Берзиньш

ФОТО: Ilmārs Znotiņš (Latvijas Kamaniņu sporta federācija)

Латвиец Гинтс Берзиньш занял первое место в соревнованиях по санному спорту на Юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Лозанне. 

Берзиньш был единственным спортсменом, которому в обоих заездах удалось достичь скорости 124 км в час. 

Второе место занял россиянин Павел Репилов, а тройку лидеров замкнул представитель Германии Тимон Гранганьоло.

Второй латвийский спортсмен Каспарс Ринкс в первом заезде был седьмым, а во втором поднялся чуть выше, расположившись на шестой позиции. 

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.

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