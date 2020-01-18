Сб, 18.01.2020
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Опрос: оценка экономической ситуации - самая худшая за последние два года

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Оценка жителями экономической ситуации в Латвии продолжает ухудшаться и достигла в декабре самого низкого показателя за последние два года, свидетельствует опрос SKDS.

В декабре людей попросили ответить на вопрос, улучшается, ухудшается или не меняется в последнее время экономическая ситуация в Латвии. Доля недовольных экономической ситуацией выросла на 4 процента.

Индекс изменений экономической ситуации в Латвии, отражающий разницу положительных и отрицательных оценок, в декабре достиг минус 24 пункта. 

Оценка жителями экономической ситуации ухудшается с лета прошлого года. В июле 2019 года индекс был самым высоким за последние десять лет (минус пять пунктов), однако в декабре он упал до -24. 

Во время кризиса в 2009 году индекс изменений экономической ситуации в Латвии упал до минус 80 пунктов.

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