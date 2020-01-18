Опрос: оценка экономической ситуации - самая худшая за последние два года

В декабре людей попросили ответить на вопрос, улучшается, ухудшается или не меняется в последнее время экономическая ситуация в Латвии. Доля недовольных экономической ситуацией выросла на 4 процента.

Индекс изменений экономической ситуации в Латвии, отражающий разницу положительных и отрицательных оценок, в декабре достиг минус 24 пункта.

Оценка жителями экономической ситуации ухудшается с лета прошлого года. В июле 2019 года индекс был самым высоким за последние десять лет (минус пять пунктов), однако в декабре он упал до -24.