Опрос: оценка экономической ситуации - самая худшая за последние два года

Оценка жителями экономической ситуации в Латвии продолжает ухудшаться и достигла в декабре самого низкого показателя за последние два года, свидетельствует опрос SKDS.
В декабре людей попросили ответить на вопрос, улучшается, ухудшается или не меняется в последнее время экономическая ситуация в Латвии. Доля недовольных экономической ситуацией выросла на 4 процента.
Индекс изменений экономической ситуации в Латвии, отражающий разницу положительных и отрицательных оценок, в декабре достиг минус 24 пункта.
Оценка жителями экономической ситуации ухудшается с лета прошлого года. В июле 2019 года индекс был самым высоким за последние десять лет (минус пять пунктов), однако в декабре он упал до -24.
Во время кризиса в 2009 году индекс изменений экономической ситуации в Латвии упал до минус 80 пунктов.