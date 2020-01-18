Фото ⟩ Бобровый хвост и огромный тунец. Тысячи людей посетили Riga Street Food Festival

Согласно её словам, первые посетители прибыли ещё за час до начала фестиваля.

Среди необычной еды, которую могут попробовать посетители - хвост бобра и огромный тунец. Многое из еды готовят на огне. О музыкальном сопровождении фестиваля позаботились уличные музыканты, рассказала Блауа.

Также в программе запланировано и огненное шоу: в 17.30, 18.30 и 19.30.

В мероприятии принимают участие рестораны: Aqua Luna, Centrālais Gastro tirgus, Čarlstons, Entresol, Ferma, Garage, Hercogs, Kolonāde. Mūsu stāsti, Koya, Osta, Ozo restorāns, Stage 22, Steiku haoss, St. Petrus, Tinto и Valmiermuižas alus vēstniecība Rīgā.

В этот раз фестиваль проходит в Старой Риге уже четвертый год подряд.