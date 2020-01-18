Фото ⟩ Бобровый хвост и огромный тунец. Тысячи людей посетили Riga Street Food Festival

В субботу, 18 января, в Старой Риге прошёл фестиваль уличной еды Riga Street food festival. Который уже посетили как минимум 8000 посетителей, сообщает представитель организаторов фестиваля Анна Блауа.
Согласно её словам, первые посетители прибыли ещё за час до начала фестиваля.
Среди необычной еды, которую могут попробовать посетители - хвост бобра и огромный тунец. Многое из еды готовят на огне. О музыкальном сопровождении фестиваля позаботились уличные музыканты, рассказала Блауа.
Также в программе запланировано и огненное шоу: в 17.30, 18.30 и 19.30.
В мероприятии принимают участие рестораны: Aqua Luna, Centrālais Gastro tirgus, Čarlstons, Entresol, Ferma, Garage, Hercogs, Kolonāde. Mūsu stāsti, Koya, Osta, Ozo restorāns, Stage 22, Steiku haoss, St. Petrus, Tinto и Valmiermuižas alus vēstniecība Rīgā.
В этот раз фестиваль проходит в Старой Риге уже четвертый год подряд.
Галерея: Riga Street Food Festival