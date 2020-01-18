Сб, 18.01.2020
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Фото и видео ⟩ Отлетевшее колесо грузовика разбило капот автомобиля

Около четырех часов дня на дороге Тюри-Аркма (Эстония), произошла авария. От ехавшего со стороны Тюри грузовика Scania отлетело колесо и врезалось в BMW. Это произошло так быстро, что избежать столкновения не удалось, передает Rus.Postimees.

В момент аварии в машине были два человека, которые отделались испугом. На место происшествия вызвали медиков, однако после осмотра водителя и пассажира стало ясно, что больничное лечение им не потребуется.

Грузовик Scania, от которого отлетело колесо, остановился примерно через полкилометра. После дачи показаний полицейские разрешили водителю ехать дальше, BMW же пришлось вызывать эвакуатор, так как повреждения машины достаточно серьезны. Движение на месте происшествия было нарушено.

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