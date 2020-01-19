Вс, 19.01.2020
Когда мне было пять лет, директор детского дома позвала меня в свой кабинет и сказала: "Нам нужно показать тебе фотографию - это будет твоя мама". Увидев её лицо, я увидела самые теплые глаза и самую тёплую улыбку. Оксана Мастерс, паралимпийская чемпионка

Рокировка, операция "Преемник" или казахстанский сценарий?

Владимир Путин

ФОТО: REUTERS/EPA/AP

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" — глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

В этом выпуске все, что было актуально на этой неделе:

  • #Рокировка, операция "Преемник" или казахстанский сценарий?
  • К чему готовил страну Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию?
  • Гости эфира – доктор экономических наук Владислав Иноземцев и политтехнолог Виталий Шкляров.

Видео: Итоги| 18.01.2020

Программа "Итоги с Юлией Савченко" — парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть, что сказать.

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