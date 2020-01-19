TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" — глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
В этом выпуске все, что было актуально на этой неделе:
- #Рокировка, операция "Преемник" или казахстанский сценарий?
- К чему готовил страну Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию?
- Гости эфира – доктор экономических наук Владислав Иноземцев и политтехнолог Виталий Шкляров.
Видео: Итоги| 18.01.2020
Программа "Итоги с Юлией Савченко" — парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть, что сказать.