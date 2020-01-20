TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" – программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
В этом выпуске:
- История поискового отряда BezVests.lv, где каждый человек на вес золота;
- Как действовать в случае исчезновения человека;
- Как взять себя в руки и не умереть. Советы психолога спасательного отряда.
Видео: Кто и как ищет пропавших без вести | БАЛТИЯ | №16
"Балтия" – программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.