Пн, 20.01.2020
На фотографиях в Instagram-профиле милые дети, улыбающиеся мамы, болтающие и смеющиеся с подружками. Это не реклама женского журнала, а финансовая пирамида эфирных масел, которые владельцы аккаунтов убеждают покупать своих подписчиков. Re:Baltica

Кто и как ищет пропавших без вести

ФОТО: скриншот

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" – программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.

В этом выпуске:

  • История поискового отряда BezVests.lv, где каждый человек на вес золота; 
  • Как действовать в случае исчезновения человека; 
  • Как взять себя в руки и не умереть. Советы психолога спасательного отряда.

Видео: Кто и как ищет пропавших без вести | БАЛТИЯ | №16

"Балтия" – программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.

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