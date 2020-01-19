Что можно и что нельзя делать на Крещение Господне 19 января 2020 года

В 2020-м празднование величайшего православного события приходится, как и в любой другой год, на 19 января.

Что можно делать на Крещение в 2020 году

В день празднования Крещения Господня можно и даже нужно посетить храм, вечернюю литургию, поставить свечу и попросить прощения у святых.

Разрешается набрать воды и хранить ее в доме до особых случаев, когда вода, обладающая целебными и защитными свойствами, будет необходима.

Можно посетить освещение ближайшего водоема, чтобы ощутить дух священного таинства Крещения. После этого можно отужинать за праздничным, но скромным столом вместе с родными и близкими.

На утро 19 января в сам день празднования можно умыться святой водой, набранной в источнике накануне праздника в Сочельник, а также испить несколько глотков такой воды, желательно натощак.

Важно посетить храм, где проходит утренняя служба, помолиться перед Господом за все грехи, прося помощи и поддержки в этот великий день, когда несколько веков назад Иоанн Предтеча крестил в великом Иордане Христа, Сына Божьего.

Будет не лишним после службы в церкви причаститься, а после уже отправиться домой и позавтракать. Не забывайте, что завтрак должен состоять из постной пищи.

Хозяйкам дома следует освятить жилище святой водой, побрызгав ею по разным углам, а затем пройтись с церковной свечой по всему дому, чтобы изгнать нечистую силу и весь негатив за порог.

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Утренние часы проводите в молитвах и посещении храма, а после обеда отдыхайте и радуйтесь, гуляйте с детьми, отправляйтесь в гости и просто тихо и мирно благодарите Господа за все хорошее, что есть в вашей жизни. Проведите этот день в благочестии и духовной благодати.

Обязательно позвоните родителям и близким людям, если навестить их не получается. В этот день важно быть с теми, кто по-настоящему дорог вашему сердцу.

Что нельзя делать на Крещение в 2020 году

В Крещение Господне не рекомендуется вкушать жирную и тяжелую пищу, употреблять алкогольные напитки, шуметь и устраивать вечеринки. Такие действия идут вразрез с православными традициями и нарушают дух святого празднества.

Все работы по дому должны быть отложены. Нельзя в день Крещения увлекаться уборкой, стиркой и глажкой.

Конечно, те, у кого есть домашний скот, не должны оставлять животных голодными, но остальные обязанности по дому в этот светлый праздник делать не рекомендуется.

В том числе заниматься рукоделием, шитьем, вязанием.

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Ремонт в квартире также лучше отложить, так как не стоит заниматься посторонними делами в светлый православный праздник. Лучше уделите больше времени духовному насыщению и молитвам.

Нельзя ссориться с близкими и окружающими людьми, позволять себе хамство, обзывать, сквернословить, а также курить и пить много алкоголя. В этот день даже в мыслях дурные слова считаются грехом.

А если вас провоцируют на конфликт, старайтесь игнорировать таких людей и просто молча уходить, избегая тем самым негативных последствий, не беря грехи на душу.

В Крещение Господне не стоит проявлять жадность. Подайте милостыню, помогите тем, кто беднее вас и нуждается в помощи, ведь Господь все видит, и каждый ваш бескорыстный поступок будет вознагражден свыше.