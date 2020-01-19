Снова хет-трик! Овечкин обходит одну легенду НХЛ за другой

Российский нападающий команды Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил три шайбы в матче против "Нью-Йорк Айлендерс".
"Вашингтон" в этом матче одержал победу со счётом 6:4, а Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд.
Для Овечкина этот хет-трик стал 26-м за карьеру в НХЛ. Это восьмой результат в истории лиги. Кроме того, российский хоккеист догнал легендарного нападающего Стива Айзермана по количеству заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. Теперь на счету Овечкина 692 гола и 9-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.
Следующая цель Овечкина - Марк Мессье, в активе которого 694 шайбы. Рекорд по количеству голов принадлежит Уэйну Гретцки (894).
Овечкин также вышел на второе место в гонке снайперов НХЛ текущего сезона. На счету Александра 34 заброшенные шайбы. Столько же у Остона Мэттьюса из "Торонто Мэйпл Лифс". Лидером является форвард "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк (36).
Восемь голов в последних трёх матчах, второе место в списке лучших снайперов сезона, девятое - в топе всех времён. "Овечкин - это Яромир Ягр этого поколения. Он будет забивать, даже когда ему будет 50", - написал журналист Дэвид Дворк.