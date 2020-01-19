Снова хет-трик! Овечкин обходит одну легенду НХЛ за другой

"Вашингтон" в этом матче одержал победу со счётом 6:4, а Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд.

Для Овечкина этот хет-трик стал 26-м за карьеру в НХЛ. Это восьмой результат в истории лиги. Кроме того, российский хоккеист догнал легендарного нападающего Стива Айзермана по количеству заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. Теперь на счету Овечкина 692 гола и 9-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Следующая цель Овечкина - Марк Мессье, в активе которого 694 шайбы. Рекорд по количеству голов принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Овечкин также вышел на второе место в гонке снайперов НХЛ текущего сезона. На счету Александра 34 заброшенные шайбы. Столько же у Остона Мэттьюса из "Торонто Мэйпл Лифс". Лидером является форвард "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк (36).