Она вас покорит! Гимнастка эффектно встала на ноги без помощи рук

Некоторые уже успели назвать эти движения потенциально самым виральным челленджем 2020 года, а кто-то даже попробовал повторить. Так эффектно, как у Кранитц, вышло не у всех.

Например, он старался, но, видимо, для изящного исполнения все же важна спортивная подготовка:

Известно, что хорошенькая Кранитц с детства показывала отличные результаты в спортивной гимнастике - она многократно занимала призовые места и добивалась побед в родном Денвере, штат Колорадо.

С 2019 года гимнастка стала выступать за свой Университет штата Айова. Первое же выступление стало триумфом - она набрала высший балл в упражнениях на бревне.

Девушка, кстати, студентка факультета нейроэндокринологии! Пока что неясно, посвятит ли она себя науке или продолжит радовать своих поклонников новыми шпагатами, изгибами и челленджами.