Она вас покорит! Гимнастка эффектно встала на ноги без помощи рук

Неделю назад эффектная гимнастка из США Джакс Кранитц предложила весьма зрелищный челлендж - спортсменка легла на живот, развела ноги и поднялась без помощи рук. Вот как это было:
Некоторые уже успели назвать эти движения потенциально самым виральным челленджем 2020 года, а кто-то даже попробовал повторить. Так эффектно, как у Кранитц, вышло не у всех.
Например, он старался, но, видимо, для изящного исполнения все же важна спортивная подготовка:
Известно, что хорошенькая Кранитц с детства показывала отличные результаты в спортивной гимнастике - она многократно занимала призовые места и добивалась побед в родном Денвере, штат Колорадо.
С 2019 года гимнастка стала выступать за свой Университет штата Айова. Первое же выступление стало триумфом - она набрала высший балл в упражнениях на бревне.
Девушка, кстати, студентка факультета нейроэндокринологии! Пока что неясно, посвятит ли она себя науке или продолжит радовать своих поклонников новыми шпагатами, изгибами и челленджами.
Пока же можно насладиться!