Вс, 19.01.2020
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Она вас покорит! Гимнастка эффектно встала на ноги без помощи рук

ФОТО: Кадр из видео

Неделю назад эффектная гимнастка из США Джакс Кранитц предложила весьма зрелищный челлендж - спортсменка легла на живот, развела ноги и поднялась без помощи рук. Вот как это было:

Некоторые уже успели назвать эти движения потенциально самым виральным челленджем 2020 года, а кто-то даже попробовал повторить. Так эффектно, как у Кранитц, вышло не у всех. 

Например, он старался, но, видимо, для изящного исполнения все же важна спортивная подготовка:

Известно, что хорошенькая Кранитц с детства показывала отличные результаты в спортивной гимнастике - она многократно занимала призовые места и добивалась побед в родном Денвере, штат Колорадо.

С 2019 года гимнастка стала выступать за свой Университет штата Айова. Первое же выступление стало триумфом - она набрала высший балл в упражнениях на бревне.

Девушка, кстати, студентка факультета нейроэндокринологии! Пока что неясно, посвятит ли она себя науке или продолжит радовать своих поклонников новыми шпагатами, изгибами и челленджами. 

Пока же можно насладиться! 

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