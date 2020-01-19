"Самый главный болельщик": что известно об отношениях Алёны Остапенко с отцом

Ровно неделю назад латвийская теннисистка Алёна Остапенко сообщила о смерти отца. Издание Privātā Dzīve рассказало, что известно об отношениях спортсменки с папой.
Сердце Евгения Остапенко остановилось 3 января 2020 года. Для Алёны Остапенко весть стала неожиданной - она застала её во время тренировок перед грядущим турниром в Окленде, Новая Зеландия.
Спортсменка с матерью и по совместительству тренером отозвала своё участие "по личным обстоятельствам" и отправилась тут же домой, чтобы организовать похороны и прощание с отцом.
Церемония состоялась 8 января на Покровском кладбище в Риге.
За неполных две недели до этого Евгений Остапенко отметил юбилей - 65 лет.
Информации о состоянии здоровья отца Алёны Остапенко немного.
Как рассказал изданию Privātā Dzīve президент Латвийского теннисного союза Юрис Савицкис, Евгений Остапенко был очень хорошим отцом - он часто сопровождал Алёну на соревнованиях.
"Не секрет, что быть одновременно отцом и болельщиком теннисистки - большая нагрузка на нервы. Евгений сопровождал дочь многие годы, нагрузка была большая. К тому же, он сам был спортсменом, и ему в молодости пришлось столкнуться с перегрузкой. Это тоже, конечно, оставляет свой след".
Издание подчёркивает, что отец Алёны был её самым большим болельщиком, заметившим её талант ещё в детстве.
Как известно, отец Алёны Остапенко - украинец, до 18 лет он выступал за запорожский футбольный клуб "Металлург".
"Он был хорошим юниором, но во времена СССР пришлось выбирать - оставаться в спорте или идти учиться. Он хотел учиться, поэтому получил образование инженера авиации. Поэтому и приехал в Ригу", - однажды в интервью журналу Ieva рассказала мама Алёны Остапенко Елена.
Она познакомилась с будущим супругом на теннисном корте - он был большим фанатом тенниса и одним из спонсоров клуба, в котором Елена была тренером.
Елена Остапенко отметила, что от отца Алёна унаследовала горячую кровь:
"Корни Евгения ведут к запорожским казакам, поэтому у нашей дочери такой темперамент. По сравнению с ним, я очень спокойная. Алёна - ураган", - не скрывала мама спортсменки.