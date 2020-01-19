Ушла из своего дома в Иманте: полиция ищет пропавшую девочку-подростка

Специалист Госполиции по общественным отношениям Гита Гжибовска сообщила, что Николь Никита Фостюченко 2004 года рождения в субботу, 18 января, ушла из своего дома в Иманте, и с тех пор ее местопребывание неизвестно.

Рост девочки 1,60 м, среднего телосложения, волосы темные, до плеч, глаза голубые, на щеке небольшая темная родинка.

Девочка была одета в зеленую куртку с капюшоном, черные брюки, черный свитер с капюшоном, на ногах черные кроссовки, с собой может быть также зеленый рюкзак.