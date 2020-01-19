Стать учителем за год: в Латвии обсуждают новый подход в привлечении педагогов

21 января Кабинет министров рассмотрит подготовленное Министерством образования и науки (МОН) сообщение о годичной программе подготовки учителей и решит, придут ли с 1 сентября в школы 100 новых учителей, сообщила агентству LETA представитель организации Iespējamā misija Антра Бирзуле.
Для того, чтобы ввести программу, требуется решение правительства.
Программа предусматривает интенсивное обучение основам педагогики летом, а затем учителя будут получать необходимые знания и навыки, уже работая в школе.
Программу разработали Латвийский университет в сотрудничестве с Лиепайским университетом, Даугавпилсским университетом и организацией Iespējamā misija.
Как сообщалось, МОН планирует ввести новый подход в привлечении педагогов в школы.
Он предусматривает, что человеку, получившему высшее образование в другой сфере, потребуется только год, чтобы дополнительно получить квалификацию педагога.
Сейчас профессию учителя в Латвии можно получить после четырех лет обучения по бакалаврской программе или за два года, если степень бакалавра уже есть в другой сфере.