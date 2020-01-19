Стать учителем за год: в Латвии обсуждают новый подход в привлечении педагогов

Программа предусматривает интенсивное обучение основам педагогики летом, а затем учителя будут получать необходимые знания и навыки, уже работая в школе.

Он предусматривает, что человеку, получившему высшее образование в другой сфере, потребуется только год, чтобы дополнительно получить квалификацию педагога.

Сейчас профессию учителя в Латвии можно получить после четырех лет обучения по бакалаврской программе или за два года, если степень бакалавра уже есть в другой сфере.