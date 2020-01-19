Вс, 19.01.2020
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Стать учителем за год: в Латвии обсуждают новый подход в привлечении педагогов

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/LETA

21 января Кабинет министров рассмотрит подготовленное Министерством образования и науки (МОН) сообщение о годичной программе подготовки учителей и решит, придут ли с 1 сентября в школы 100 новых учителей, сообщила агентству LETA представитель организации Iespējamā misija Антра Бирзуле.

Для того, чтобы ввести программу, требуется решение правительства.

Программа предусматривает интенсивное обучение основам педагогики летом, а затем учителя будут получать необходимые знания и навыки, уже работая в школе.

Программу разработали Латвийский университет в сотрудничестве с Лиепайским университетом, Даугавпилсским университетом и организацией Iespējamā misija. 

Как сообщалось, МОН планирует ввести новый подход в привлечении педагогов в школы.

Он предусматривает, что человеку, получившему высшее образование в другой сфере, потребуется только год, чтобы дополнительно получить квалификацию педагога. 

Сейчас профессию учителя в Латвии можно получить после четырех лет обучения по бакалаврской программе или за два года, если степень бакалавра уже есть в другой сфере.

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